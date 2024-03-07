Тренер Копенгагена: «Вы вообще не можете придраться к этому»

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].

После завершения встречи главный тренер датского клуба Якоб Нееструп прокомментировал неудачу своих подопечных:

«Я дал три сообщения своим игрокам. Во-первых, мы проиграли две игры команде, которая была лучше нас – причем больше, чем на один уровень. Во-вторых, они могут очень, очень гордиться европейской кампанией, которую они провели за «Копенгаген» и Данию в целом. Вы вообще не можете придраться к этому.

В-третьих, мы должны вернуться назад и подумать о том, что нужно, чтобы играть на этом уровне. Неважно, являетесь ли вы вратарем, защитником, полузащитником, молодым или старым, тренером или игроком.

Победить «Галатасарай» дома в «Паркене» и занять второе место в этой группе, очевидно, является ярким событием. Если посмотреть только на игру, я бы сказал, что наша домашняя игра с «Баварией» была ярким событием.

Я думаю, мы сделали все, что могли. Мы знали обстоятельства после первого результата в Копенгагене, да и старт не облегчил ситуацию. Но мы нашли себя и чувствовали себя комфортно с мячом. Мы создали моменты, на которые могли рассчитывать, и забили один раз, но нам также приходилось много бегать за ними, как это бывает, когда играешь с «Сити».

Я не мог требовать большего от своих игроков. Я горжусь тем, как мы провели групповой этап и нам удалось сыграть с лучшей командой в мире. Меня переполняет гордость. Мы были обязаны [проявить характер] : это игра 1/8 финала против лучшей команды. Очевидно, вам нужно сделать все возможное, потому что это те моменты в вашей жизни, которые вы не вернете.

Было приятно видеть сегодня выступление наших молодых и старых игроков, но последние шесть месяцев мы показали хорошие результаты. Для нас это был очень хороший опыт. Если мы будем достаточно хороши, чтобы выиграть чемпионат Дании и снова выйти в Лигу Чемпионов, было бы неплохо попробовать сыграть с другой командой, а не с «Сити», с которой мы встречались дважды подряд!».

Полузащитник «Копенгагена» Магнус Маттссон:

«Мы лучше обращались с мячом, чем в первом матче. Если бы мы были немного лучше в штрафных, мы могли бы забить больше. В целом, это была средняя игра против лучшей команды мира на данный момент, и мы можем с гордостью вспоминать эти две игры. Мы не сдавались, когда в начале матча они забили два быстрых гола. Могло бы быть больше, если бы мы не были сосредоточены, но мы были.

Если бы мы были немного лучше в первом матче, счет мог бы быть 2:1. Но то, что делает «Сити» великими, это то, что они извлекают выгоду из каждой возможности, и это определенно то, чему мы можем у них поучиться».

Форвард «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси:

«Я рад, что смог дать фанатам повод порадоваться. Они были лучшими для нас сегодня вечером.

Мы встретились с лучшей командой в мире, в этом нет никаких сомнений. Но этот матч не должен отвлекать внимание от выступлений, которые привели нас сюда сегодня».

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1