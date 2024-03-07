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  4. Марко РОЗЕ: «Это что-то экстраординарное»
Лига чемпионов
07 марта 2024, 03:31 |
217
0

Марко РОЗЕ: «Это что-то экстраординарное»

6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч

07 марта 2024, 03:31 |
217
0
Марко РОЗЕ: «Это что-то экстраординарное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

После завершения встречи главный тренер немецкого клуба Марко Розе прокомментировал итог встречи:

«У нас были хорошие моменты, и мы сыграли очень хорошо. В таких играх очень важно найти хороший баланс – защищать то, что нужно защищать. Мы сделали это очень хорошо. Временами мы очень высоко прессинговали, глубоко защищались и хорошо владели мячом. Моя команда показала очень хорошее выступление.

Мы просто не забили достаточно голов. В итоге они забили два гола, а мы – только один. Мы конкуренты, а это значит, что мы очень разочарованы тем, что выходим из конкуренции. Ребята сегодня действительно показали, что хотят большего, хотят продолжать.

У нас высокий уровень игры на многих позициях, и мы забиваем много голов в лиге. Возможно, нам не хватает опыта в некоторых ситуациях или спокойствия, которое приходит с опытом. И иногда вам нужно немного удачи – это тоже часть этого.

Я очень уважаю «Реал Мадрид»: всю команду, и поздравляю их с тем, что они справились. Но я должен еще раз похвалить свою команду. Приехать сюда в матче на выбывание с таким результатом с первого матча и показать, что ты действительно веришь, это что-то экстраординарное».

Капитан РБ Лейпциг и лучший игрок матча Вилли Орбан:

«В целом, наша игра в обоих матчах была хорошей, но мы могли бы добиться большего. Мы не вознаградили себя за весь тяжелый труд, поэтому сегодня горько. У нас было так много отличных моментов, которые нужно максимально использовать».

Защитник РБ Лейпциг Беньямин Хенрикс:

«Если сложить 180 минут, то шансы у нас явно были больше – не знаю, как они сегодня забили. Нам этого немного не хватает: использовать свои шансы. Мы отлично провели первый тайм, но нам просто нужно было вознаградить наши усилия, как в первом матче, так и в ответном. Мы просто не должны отсутствовать.

Мы можем многое взять из этой игры, но сейчас это просто супер-разочаровывает, потому что видно, что мы были с ними на одном уровне. У нас были отличные шансы, особенно здесь, на этом стадионе. Мы так хорошо играли, и это так тяжело, что мы выбыли».

Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1

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Источник УЕФА
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