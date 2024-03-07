7 марта на «Максимир» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Динамо» (Загреб) сыграет против ПАОКа. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо (Загреб)

Команда по праву считается национальным флагманом. Во времена единой Югославии получалось несколько раз взять чемпионские титулы. Ну, а при независимости Хорватии у синих просто исчезла конкуренция. Пока что, правда, и Риека, и Хайдук упорно держатся на уровне фаворита. Провальным получилось лето в разрезе еврокубков. Сначала их в скандальном противостоянии, сопровождавшимся кровавыми столкновениями фанатов, даже с жертвами, хорваты проиграли в квалификации Лиги чемпионов АЕКу. Сразу же после этого уступили Спарте, и как: после 3-1 дома были разгромлены 1-4 в Праге. Да и в Лиге конференций было только второе место в компании с Астаной, Балкани и Виктории (Пльзень). Не верилось, что такая команда что-то покажет в 1/16 финала, с Бетисом. Но испанцев обыграли 1-0 на выезде, после чего дома хватило и ничьей 1-1.

ПАОК

Клуб в 2019-м году выиграли третий чемпионский титул - предыдущий датировался в 1985-м. Через 2 сезона двуглавые орлы смогли заполучить и кубок. Но потом снова откатились на вторые роли, например, в прошлом розыгрыше пришли к финишу только 4-ми. Сейчас есть шанс как подняться на первое место, так и ограничиться повтором предыдущего результата - слишком уж высока конкуренция между лидерами розыгрыша. При этом подопечные Рэзвана Луческу смогли показать почти стопроцентные результаты в Лиге конференций. Начав с летней квалификации, там представитель Салоник выбил трех противников в отборе, а уже в группе, в компании с ХИКом, Абердином и франкфуртским Айнтрахтом, было выиграно 5 матчей при ничьей в Шотландии - конечно же, они с головой выиграли квартет.

Статистика личных встреч

В 2010-м году клубы играли в рамках группового этапа Лиги Европы. Тогда греки дважды выиграли по 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хорватов, которые играют дома, фаворитом поединка. Но это только первый поединок, так что ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).