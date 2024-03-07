Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Загреб – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций
Динамо Загреб
07.03.2024 22:00 - : -
ПАОК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2024, 03:13 |
17
0

Динамо Загреб – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

Поединок состоится 7 марта в 22:00 по Киеву

07 марта 2024, 03:13 |
17
0
Динамо Загреб – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Максимир» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Динамо» (Загреб) сыграет против ПАОКа. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо (Загреб)

Команда по праву считается национальным флагманом. Во времена единой Югославии получалось несколько раз взять чемпионские титулы. Ну, а при независимости Хорватии у синих просто исчезла конкуренция. Пока что, правда, и Риека, и Хайдук упорно держатся на уровне фаворита. Провальным получилось лето в разрезе еврокубков. Сначала их в скандальном противостоянии, сопровождавшимся кровавыми столкновениями фанатов, даже с жертвами, хорваты проиграли в квалификации Лиги чемпионов АЕКу. Сразу же после этого уступили Спарте, и как: после 3-1 дома были разгромлены 1-4 в Праге. Да и в Лиге конференций было только второе место в компании с Астаной, Балкани и Виктории (Пльзень). Не верилось, что такая команда что-то покажет в 1/16 финала, с Бетисом. Но испанцев обыграли 1-0 на выезде, после чего дома хватило и ничьей 1-1.

ПАОК

Клуб в 2019-м году выиграли третий чемпионский титул - предыдущий датировался в 1985-м. Через 2 сезона двуглавые орлы смогли заполучить и кубок. Но потом снова откатились на вторые роли, например, в прошлом розыгрыше пришли к финишу только 4-ми. Сейчас есть шанс как подняться на первое место, так и ограничиться повтором предыдущего результата - слишком уж высока конкуренция между лидерами розыгрыша. При этом подопечные Рэзвана Луческу смогли показать почти стопроцентные результаты в Лиге конференций. Начав с летней квалификации, там представитель Салоник выбил трех противников в отборе, а уже в группе, в компании с ХИКом, Абердином и франкфуртским Айнтрахтом, было выиграно 5 матчей при ничьей в Шотландии - конечно же, они с головой выиграли квартет.

Статистика личных встреч

В 2010-м году клубы играли в рамках группового этапа Лиги Европы. Тогда греки дважды выиграли по 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хорватов, которые играют дома, фаворитом поединка. Но это только первый поединок, так что ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фрайбург – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Марсель – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Динамо Загреб ПАОК Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Бокс | 06 марта 2024, 20:15 9
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции

Боксеры накануне боя в Эр-Рияде посмотрели друг другу в глаза и пожали руки

Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бокс | 06 марта 2024, 07:20 0
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Бывший чемпион мира признался, что это был Владимир Кличко

Забил гол и контролировал оборону. Кто лучший игрок матча Ман Сити в ЛЧ?
Футбол | 07.03.2024, 02:51
Забил гол и контролировал оборону. Кто лучший игрок матча Ман Сити в ЛЧ?
Забил гол и контролировал оборону. Кто лучший игрок матча Ман Сити в ЛЧ?
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06.03.2024, 12:55
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01 1
Снукер
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
06.03.2024, 14:19 5
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем