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Чемпионат Европы
06 марта 2024, 23:58 | Обновлено 07 марта 2024, 00:00
982
0

УЕФА раскритиковали за историческое соглашение с одним из спонсоров

Betano стал первым букмекерским партнером Евро-2024

06 марта 2024, 23:58 | Обновлено 07 марта 2024, 00:00
982
0
УЕФА раскритиковали за историческое соглашение с одним из спонсоров
Twitter

В ноябре УЕФА объявил, что греко-кипрский оператор Kaizen Gaming, стоящий за Betano, выступит официальным глобальным спонсором турнира, который пройдет в 10 принимающих городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Это был первый случай, когда игорная компания была выбрана спонсором футбольного мероприятия.

Альянс против рекламы ставок на спорт, в который входят такие организации, как Transparency International Germany и группа фанатов Our Curve, обвинил УЕФА и правительственные органы в неспособности адекватно решить проблему азартных игр.

Одним из ярких вопросов, поднятых альянсом, является очевидное несоответствие во внимании и ресурсах, выделяемых на различные формы профилактики.

В то время как Национальное антидопинговое агентство активно запускает финансируемую государством кампанию по борьбе с допингом в спорте в преддверии Евро-2024, аналогичных инициатив, направленных на предотвращение игровой зависимости, не существует.

Ссылаясь на статистические данные, показывающие, что около 1,3 миллиона человек страдают от игровой зависимости в Германии, включая значительную часть любителей ставок на спорт, альянс утверждает, что существует «срочная необходимость в профилактических действиях».

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азарт УЕФА Евро-2024 букмекеры спонсоры
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