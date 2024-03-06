УЕФА раскритиковали за историческое соглашение с одним из спонсоров

В ноябре УЕФА объявил, что греко-кипрский оператор Kaizen Gaming, стоящий за Betano, выступит официальным глобальным спонсором турнира, который пройдет в 10 принимающих городах Германии с 14 июня по 14 июля.



Это был первый случай, когда игорная компания была выбрана спонсором футбольного мероприятия.

Альянс против рекламы ставок на спорт, в который входят такие организации, как Transparency International Germany и группа фанатов Our Curve, обвинил УЕФА и правительственные органы в неспособности адекватно решить проблему азартных игр.



Одним из ярких вопросов, поднятых альянсом, является очевидное несоответствие во внимании и ресурсах, выделяемых на различные формы профилактики.

В то время как Национальное антидопинговое агентство активно запускает финансируемую государством кампанию по борьбе с допингом в спорте в преддверии Евро-2024, аналогичных инициатив, направленных на предотвращение игровой зависимости, не существует.



Ссылаясь на статистические данные, показывающие, что около 1,3 миллиона человек страдают от игровой зависимости в Германии, включая значительную часть любителей ставок на спорт, альянс утверждает, что существует «срочная необходимость в профилактических действиях».