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Чемпионат Европы
04 декабря 2023, 23:45 |
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0

Стал известен первый официальный букмекерский партнер Евро-2024

Букмекерская компания Betano была партнером ЧМ-2022 в Катаре

04 декабря 2023, 23:45 |
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Стал известен первый официальный букмекерский партнер Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерская контора Betano стала первым официальным букмекерским партнером Евро-2024.

Betano уже была партнером чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

«Мы творим историю! 🏆 Betano стала первым партнером по ставкам на Чемпионате Европы по футболу 2024, с гордостью взяв на себя роль официального глобального спонсора», – написала пресс-служба букмекерки.

Джордж Даскалакис, основатель и генеральный директор Kaizen Gaming – группы, в которой входит букмекер Betano, отметил:

«Мы очень рады сотрудничеству с UEFA в предстоящем турнире EURO-2024. Это сотрудничество является новым для отрасли и отражает нашу фундаментальную страсть к футболу, а также нашу взаимную приверженность инновациям и совершенству».

Ранее состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Источник Twitter
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