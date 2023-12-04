Стал известен первый официальный букмекерский партнер Евро-2024

Букмекерская контора Betano стала первым официальным букмекерским партнером Евро-2024.

Betano уже была партнером чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

«Мы творим историю! 🏆 Betano стала первым партнером по ставкам на Чемпионате Европы по футболу 2024, с гордостью взяв на себя роль официального глобального спонсора», – написала пресс-служба букмекерки.

Джордж Даскалакис, основатель и генеральный директор Kaizen Gaming – группы, в которой входит букмекер Betano, отметил:



«Мы очень рады сотрудничеству с UEFA в предстоящем турнире EURO-2024. Это сотрудничество является новым для отрасли и отражает нашу фундаментальную страсть к футболу, а также нашу взаимную приверженность инновациям и совершенству».

Ранее состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.