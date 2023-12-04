Стал известен первый официальный букмекерский партнер Евро-2024
Букмекерская компания Betano была партнером ЧМ-2022 в Катаре
Букмекерская контора Betano стала первым официальным букмекерским партнером Евро-2024.
Betano уже была партнером чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.
«Мы творим историю! 🏆 Betano стала первым партнером по ставкам на Чемпионате Европы по футболу 2024, с гордостью взяв на себя роль официального глобального спонсора», – написала пресс-служба букмекерки.
Джордж Даскалакис, основатель и генеральный директор Kaizen Gaming – группы, в которой входит букмекер Betano, отметил:
«Мы очень рады сотрудничеству с UEFA в предстоящем турнире EURO-2024. Это сотрудничество является новым для отрасли и отражает нашу фундаментальную страсть к футболу, а также нашу взаимную приверженность инновациям и совершенству».
Ранее состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
Estamos fazendo história! 🏆 A Betano se tornou a primeira parceira de apostas da UEFA EURO 2024™, assumindo orgulhosamente o papel de Patrocinadora Oficial Global.— Betano Brasil (@Betano_BR) November 30, 2023
Prepare-se para uma experiência única com a Betano como parceira exclusiva de apostas, trazendo inovação e jogos… pic.twitter.com/fcpIZytIuC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Цыганык считает, что у Руслана Костышина есть шанс на работу в луганской команде
Диего Лонго обвинили в лоббировании интересов конкретных игроков