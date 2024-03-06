Черноморец провел спарринг с Реал Фармой

Футболисты одесского «Черноморца» готовятся к первому в этом году домашнему матчу с полтавской «Ворсклой», который состоится 9 марта в рамках 20-го тура УПЛ.

Текущая неделя проходит с ежедневными тренировками на клубной базе «моряков» в Совиньоне. Потребность же в игровой практике, которая необходима новичкам и футболистам, не игравшим или проведшим мало времени в поединке предыдущего тура в Киеве с «Динамо», тренерский штаб удовлетворил контрольным матчем. В роли спарринг-партнера команды Романа Григорчука традиционно выступил давний знакомый – второлиговой «Реал Фарма». Этот поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 3:0.

Тем временем Sport.ua стало известно, что сотрудничество с «Реалом Фармой» известного по выступлениям в «Черноморце» стража ворот Дмитрия Безрука не состоится. Поначалу между ним и второлиговым клубом была договоренность о сочетании функций голкипера и тренера вратарей, однако проведя в лагере младшего по рангу одесского клуба совсем немного времени, до большего дело не дошло.

Напомним, что Безрук является воспитанником футбольной школы «Черноморца». Сначала он играл в составе резервистов, а в сезоне-2015/16 дебютировал в главной команде клуба. Через четыре года молодой вратарь перебрался в Азербайджан, где недолго защищал цвета «Сабаху».