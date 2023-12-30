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  4. Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы
Украина. Вторая лига
30 декабря 2023, 12:45 |
282
0

Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы

Некогда перспективный вратарь спустя три с половиной года возобновляет карьеру

30 декабря 2023, 12:45 |
282
0
Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы
footboom. Дмитрий Безрук

Как стало известно Sport.ua, вратарь Дмитрий Безрук подписал контракт с «Реал Фармой». При этом 27-летний голкипер будет не только игроком команды Второй лиги, а и тренером вратарей в штабе Андрея Пархоменко.

Безрук – в прошлом вратарь «Черноморца» (28 игр в УПЛ) и молодежной сборной Украины, за которую он провел 10 матчей в 2016–2017 годах.

Последним клубом футболиста был азербайджанский «Сабах». Украинец играл там в 2019–2020 годах, после чего повесил бутсы на гвоздь. Как оказалось, временно.

«Реал Фарма» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги. В первом официальном матче 2024 года соперником одесситов станет ЮКСА (базовая дата тура – 23 марта).

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Дмитрий Безрук Черноморец Одесса Реал Фарма Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд Андрей Пархоменко
Источник Sport.ua
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