Экс-голкипер Черноморца стал играющим тренером Реал Фармы

Как стало известно Sport.ua, вратарь Дмитрий Безрук подписал контракт с «Реал Фармой». При этом 27-летний голкипер будет не только игроком команды Второй лиги, а и тренером вратарей в штабе Андрея Пархоменко.

Безрук – в прошлом вратарь «Черноморца» (28 игр в УПЛ) и молодежной сборной Украины, за которую он провел 10 матчей в 2016–2017 годах.

Последним клубом футболиста был азербайджанский «Сабах». Украинец играл там в 2019–2020 годах, после чего повесил бутсы на гвоздь. Как оказалось, временно.

«Реал Фарма» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги. В первом официальном матче 2024 года соперником одесситов станет ЮКСА (базовая дата тура – 23 марта).