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  4. Легенда Реала может заменить Хаби Алонсо в Байере
Германия
06 марта 2024, 16:53 |
578
0

Легенда Реала может заменить Хаби Алонсо в Байере

Рауль Гонсалес сейчас работает с «Реал Мадрид Кастилья»

06 марта 2024, 16:53 |
578
0
Легенда Реала может заменить Хаби Алонсо в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

«Байер» уже сейчас занимается поисками нового главного тренера на следующий сезон, понимая, что удержать Хаби Алонсо будет практически невозможно.

По информации немецких СМИ, заменить Алонсо в «Байере» может другой испанец – Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет «Реал Мадрид Кастилья».

Рауль уже знаком с немецким футболом: в 2010 – 2012 годах он выступать за «Шальке». В ноябре прошлого года он мог возглавить «Унион Берлин».

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо уже начал переговоры с «Баварией».

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Байер Рауль Гонсалес Хаби Алонсо Реал Мадрид Кастилья
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