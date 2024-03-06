Легенда Реала может заменить Хаби Алонсо в Байере

«Байер» уже сейчас занимается поисками нового главного тренера на следующий сезон, понимая, что удержать Хаби Алонсо будет практически невозможно.

По информации немецких СМИ, заменить Алонсо в «Байере» может другой испанец – Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет «Реал Мадрид Кастилья».

Рауль уже знаком с немецким футболом: в 2010 – 2012 годах он выступать за «Шальке». В ноябре прошлого года он мог возглавить «Унион Берлин».

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо уже начал переговоры с «Баварией».