Экс-тренер сборной Испании может возглавить Милан

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги может возглавить «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Лопетеги рассматривается как один из трех основных вариантов. Приоритетный кандидатурой для «Милана» является Антонио Конте, но требования итальянца по зарплате (10 миллионов евро в год) могут стать препятствием.

Наиболее вероятной кандидатурой является Тиаго Мотта из «Болоньи», Лопетеги – вариант №3.

В феврале Лопетеги отказался возглавить «Кристал Пэлас».