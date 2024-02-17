Экс-тренер сборной Испании отказался возглавить середняка АПЛ

Бывший наставник «Порту», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался от двух предложений продолжить тренерскую деятельность.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, к испанскому специалисту обращались английский «Кристал Пелас» и неназванный клуб из Саудовской Аравии. При этом Лопетеги ждет приглашения от клуба с более серьезными амбициями, и предпочтение для него – английская Премьер-лига.

Напомним, что последним клубом Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа прошлого года.