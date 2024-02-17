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  4. Экс-тренер сборной Испании отказался возглавить середняка АПЛ
Англия
17 февраля 2024, 16:01 |
467
0

Экс-тренер сборной Испании отказался возглавить середняка АПЛ

С начала августа прошлого года Хулен Лопетеги остается без работы

17 февраля 2024, 16:01 |
467
0
Экс-тренер сборной Испании отказался возглавить середняка АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Бывший наставник «Порту», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хулен Лопетеги отказался от двух предложений продолжить тренерскую деятельность.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, к испанскому специалисту обращались английский «Кристал Пелас» и неназванный клуб из Саудовской Аравии. При этом Лопетеги ждет приглашения от клуба с более серьезными амбициями, и предпочтение для него – английская Премьер-лига.

Напомним, что последним клубом Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в начале августа прошлого года.

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Хулен Лопетеги Вулверхэмптон Кристал Пэлас Николо Скира назначение тренера
Источник Николо Скира
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