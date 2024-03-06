Франция06 марта 2024, 10:48 |
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Наставник ПСЖ подтвердил уход Мбаппе. Куда перейдет?
Луис Энрике высказался о звездном французе
06 марта 2024, 10:48 |
568
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о звездном форварде Килиане Мбаппе.
«Смотря на все происходящее, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придется пробовать тактику с другими игроками», – признался Энрике после победного матча ЛЧ против «Реал Сосьедад» (2:1), в котором Килиан оформил дубль.
Ранне сообщалось, что руководство «ПСЖ» смирилось с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона. Игрок, по слухам, продолжит карьеру в «Реале».
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