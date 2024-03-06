Наставник ПСЖ подтвердил уход Мбаппе. Куда перейдет?

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о звездном форварде Килиане Мбаппе.

«Смотря на все происходящее, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придется пробовать тактику с другими игроками», – признался Энрике после победного матча ЛЧ против «Реал Сосьедад» (2:1), в котором Килиан оформил дубль.



Ранне сообщалось, что руководство «ПСЖ» смирилось с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона. Игрок, по слухам, продолжит карьеру в «Реале».