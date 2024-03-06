Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике рассказал о конфликте с Мбаппе. И это ответ?
Франция
06 марта 2024, 09:32 | Обновлено 06 марта 2024, 09:42
353
0

Луис Энрике рассказал о конфликте с Мбаппе. И это ответ?

Испанский специалист – о взаимоотношениях с нападающим

06 марта 2024, 09:32 | Обновлено 06 марта 2024, 09:42
353
0
Луис Энрике рассказал о конфликте с Мбаппе. И это ответ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался относительно того, что у него якобы есть конфликт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

«Ну вы же знаете, что набрасывания и неприятности хорошо продаются, но у меня нет проблем ни с одним игроком. Правда? А кого интересует правда?» — заявил Луис Энрике.

Была информация, что Килиан Мбаппе вроде бы недоволен тем, что наставник «ПСЖ» не видит его в составе, часто в последлнее время меняя по ходу матчей.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос журналистов о возможном конфликте с Луисом Энрике.

По теме:
Мбаппе высказался о возможном конфликте с Луисом Энрике
АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы играли с ПСЖ, одной из лучших команд Лиги чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»
Луис Энрике Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Футбол | 05 марта 2024, 14:25 4
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?

1-4 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании

Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 марта 2024, 06:41 0
Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 марта в 22:00 по Киеву

На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Футбол | 05.03.2024, 14:35
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Африканский игрок Шахтера пообещал выучить украинский за несколько месяцев
Футбол | 06.03.2024, 07:12
Африканский игрок Шахтера пообещал выучить украинский за несколько месяцев
Африканский игрок Шахтера пообещал выучить украинский за несколько месяцев
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Футбол | 05.03.2024, 19:34
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
04.03.2024, 15:35 8
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
05.03.2024, 07:56 6
Биатлон
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
04.03.2024, 11:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем