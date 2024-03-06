Луис Энрике рассказал о конфликте с Мбаппе. И это ответ?

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался относительно того, что у него якобы есть конфликт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

«Ну вы же знаете, что набрасывания и неприятности хорошо продаются, но у меня нет проблем ни с одним игроком. Правда? А кого интересует правда?» — заявил Луис Энрике.

Была информация, что Килиан Мбаппе вроде бы недоволен тем, что наставник «ПСЖ» не видит его в составе, часто в последлнее время меняя по ходу матчей.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос журналистов о возможном конфликте с Луисом Энрике.