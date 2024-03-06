Луис Энрике рассказал о конфликте с Мбаппе. И это ответ?
Испанский специалист – о взаимоотношениях с нападающим
Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался относительно того, что у него якобы есть конфликт с нападающим команды Килианом Мбаппе.
«Ну вы же знаете, что набрасывания и неприятности хорошо продаются, но у меня нет проблем ни с одним игроком. Правда? А кого интересует правда?» — заявил Луис Энрике.
Была информация, что Килиан Мбаппе вроде бы недоволен тем, что наставник «ПСЖ» не видит его в составе, часто в последлнее время меняя по ходу матчей.
Ранее Мбаппе ответил на вопрос журналистов о возможном конфликте с Луисом Энрике.
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