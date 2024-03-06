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  4. Мбаппе высказался о возможном конфликте с Луисом Энрике
Франция
06 марта 2024, 09:08 |
732
0

Мбаппе высказался о возможном конфликте с Луисом Энрике

Форвард заверил, что у них прекрасные отношения

06 марта 2024, 09:08 |
732
0
Мбаппе высказался о возможном конфликте с Луисом Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о возможном конфликте с главным тренером команды Луисом Энрике.

«У нас с тренером очень хорошие отношения. С ним нет проблем, хотя люди могут думать, что все иначе. У меня много проблем, но они не касаются тренера», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Слухи о возможном конфликте пошли после трех подряд игр парижан в Лиге 1, в которых Мбаппе ни разу не отыграл весь матч. Накануне форвард отыграл полностью матч Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1), записав на свой счет дубль.

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Килиан Мбаппе Луис Энрике ПСЖ Лига 1 (Франция)
Источник RMC Sport
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