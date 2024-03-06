Мбаппе высказался о возможном конфликте с Луисом Энрике

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о возможном конфликте с главным тренером команды Луисом Энрике.

«У нас с тренером очень хорошие отношения. С ним нет проблем, хотя люди могут думать, что все иначе. У меня много проблем, но они не касаются тренера», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Слухи о возможном конфликте пошли после трех подряд игр парижан в Лиге 1, в которых Мбаппе ни разу не отыграл весь матч. Накануне форвард отыграл полностью матч Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1), записав на свой счет дубль.