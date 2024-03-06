АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы играли с ПСЖ, одной из лучших команд Лиги чемпионов»

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Реала Сосьедад Иманоль Альгуасиль:

«Прежде всего хочу поздравить болельщиков, потому что сегодня они действительно подтвердили уровень Лиги чемпионов. Я также хочу поздравить своих игроков, потому что, даже если мы не прошли в четвертьфинал, но мы соревновались с ПСЖ, одной из лучших команд Лиги чемпионов.

Я очень счастлив и очень горжусь [этой командой]. Мы надеемся, что пройдет совсем немного времени, прежде чем мы снова сможем играть в Лиге чемпионов. Мы собираемся сделать все, что от нас зависит, чтобы играть в еврокубках в следующем сезоне».

Полузащитник Реала Сосьедад Мартин Субименди:

«Для нас стало тяжелым ударом, когда они забили на 15-й минуте. Все должно было быть наоборот. Таков был наш план – если мы не можем забить, то, по крайней мере, не должны пропускать. Этот гол сильно изменил наши планы, а свой мяч мы забили слишком поздно.

Я думаю, что в целом мы провели очень хорошую кампанию. Это поможет нам значительно вырасти в плане опыта. Честно говоря, я думаю, что соперник был лучше, но у меня нет оправданий. Думаю, что этот опыт приведет к позитивным вещам и знаниям, которые будут нам полезны.

Воспитанники клуба? Это вдвойне ценно. Играть [на таком уровне] с игроками, с которыми ты провел столько лет, – это нечто особенное. Мы очень гордимся проделанной нами работой, тем, как мы показали Европе, кто мы такие. Но ясно, что нам все еще нужно многому учиться, чтобы продолжать расти в этой конкуренции».

Вратарь Реала Сосьедад Алехандро Ремиро:

«Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, как в сегодняшней игре, так и в первом матче, мы не потеряли лица. Мы пытались удержать ПСЖ, независимо от пропущенных голов и складывающейся ситуации. Мы потерпели поражение, но это поражение с высоко поднятой головой.

Нам могло повезти чуть больше, но люди не ожидали, что мы финишируем первыми в группе, а мы финишировали. Вы должны смотреть на положительные моменты. Для нас также является наградой играть против этой великой команды, временами быть лучше. Это правда, что они были эффективнее, особенно в атаке, но мы должны сохранить хорошую игру и продолжать двигаться вперед.

Часто люди сосредотачиваются на результате. Однако для нас важнее процесс, то, что привело нас сюда. Мы должны придерживаться этого – нашей работы и нашего понимания футбола, а затем воплощать все это в игре.

Видео голов и обзор матча