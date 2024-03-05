Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
В список национальной сборной попало шесть футболистов киевлян
Стало известно, какие футболисты киевского «Динамо» получили вызов в ряды национальной сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.
По информации источника, наставник сборной Украины Сергей Ребров вызвал шесть футболистов «Динамо» – это вратарь Георгий Бущан, защитники: Денис Попов, Александр Караваев, полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Владислав Ванат.
Для Владимира Бражко вызов в главную команду страны станет первым в карьере, ранее он вызывался в юношеские и молодежные сборные.
Ранее официальный сайт донецкого «Шахтера» обнародовал список футболистов, получивших вызов в ряды национальной сборной Украины.
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