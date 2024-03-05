Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?

Официальный сайт донецкого «Шахтера» обнародовал список футболистов, получивших вызов в ряды национальной сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

Среди 27 футболистов, вызванных главным тренером Сергеем Ребровым, 6 игроков представляют «Шахтер»: защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Александр Зубков, Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

14 марта «сине-желтые» начнут тренировочный сбор в Марбелье (Испания). 21 марта в Зенице состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 Босния и Герцеговина – Украина. В случае успеха украинцы 26 марта сыграют в финале отбора с победителем пары Исландия – Израиль. В противном случае, в тот же день подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч.

Отметим, что список «горняков» не совпадает со вчерашним списком Минспорта, ведь в заявке отсутствует Тарас Степаненко.