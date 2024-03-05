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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 11:41 | Обновлено 05 марта 2024, 12:36
1110
3

Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?

Капитан «горняков» не попал в заявку на матч отбора на Евро-2024

05 марта 2024, 11:41 | Обновлено 05 марта 2024, 12:36
1110
3
Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?
УАФ. Тарас Степаненко

Официальный сайт донецкого «Шахтера» обнародовал список футболистов, получивших вызов в ряды национальной сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

Среди 27 футболистов, вызванных главным тренером Сергеем Ребровым, 6 игроков представляют «Шахтер»: защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Александр Зубков, Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

14 марта «сине-желтые» начнут тренировочный сбор в Марбелье (Испания). 21 марта в Зенице состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 Босния и Герцеговина – Украина. В случае успеха украинцы 26 марта сыграют в финале отбора с победителем пары Исландия – Израиль. В противном случае, в тот же день подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч.

Отметим, что список «горняков» не совпадает со вчерашним списком Минспорта, ведь в заявке отсутствует Тарас Степаненко.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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ViAn
Легко передбачити, що скоріше за все основним опорником буде Брага. Саме він є головним варіантом альтернативи Стьопі, якщо він травмувався. Сидор теж буде. Тут все логічно. Але, безумовно, ще є Ігнатенко. Та він не так адаптований до зв'язки із Судаковим. Також велика ймовірність появи Шапи, бо Зіна і далі травмований.
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FunnyCat_____
Отличная новость!
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