Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины

Сегодня, 5 марта 2024 года, донецкий «Шахтер» опубликовал список из 6 футболистов, которые получили вызов в национальную сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В перечне игроков отсутствовал опытный опорный полузащитник Тарас Степаненко, который не успел восстановиться после травмы.

Вместо него в ряды взрослой команды «сине-желтых» будет вызван полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко, сообщает ТаТоТаке. Это будет первый приезд в национальную сборную для 22-летнего капитана Украины U-21.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.