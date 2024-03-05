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Чемпионат Европы
05 марта 2024, 15:42 |
3669
13

Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины

Первый вызов в национальную команду получит Владимир Бражко

05 марта 2024, 15:42 |
3669
13
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
УАФ. Владимир Бражко

Сегодня, 5 марта 2024 года, донецкий «Шахтер» опубликовал список из 6 футболистов, которые получили вызов в национальную сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В перечне игроков отсутствовал опытный опорный полузащитник Тарас Степаненко, который не успел восстановиться после травмы.

Вместо него в ряды взрослой команды «сине-желтых» будет вызван полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко, сообщает ТаТоТаке. Это будет первый приезд в национальную сборную для 22-летнего капитана Украины U-21.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Сергей Ребров Тарас Степаненко Шахтер Донецк сборная Украины по футболу заявка сборная Боснии и Герцеговины по футболу Украинская Премьер-лига Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Владимир Бражко Динамо Киев ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 13
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Gargantua
поздравляю
не удивлюсь, если сразу в основу
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+8
FunnyCat_____
отличное усиление!
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+5
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shoko
Бражко сируватий ще для основної збірної, тим більш у порівнянні зі Степаненеко. Та й чому заміною,що за щтампи журналістські. Вони не подібні гравці,Бражко більш креативний і атакуючий, а Тарас більш гравець хвильоріз, хоча й обидва опорники. Буду радий помилитися, але якщо випустять на замінку це вже добре буде для нього.
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+3
OtsoCity
Дуже шкода що в Тарас не допоможе у найближчих іграх Шахтарю та збірній.Бражко теж не 'поганий гравець хай щастить йому у збірній 
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+3
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Sheva19
Уже бы и Гармаша в сборную вызвали .На 5 минуте удаление и атакуйте чемоданы 
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0
Sheva19
Бущан В Воротах Бражко та Ванат в нападении можно паковать чемоданы если Ребров таке задумае
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0
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NoMad
Чудово. Заслужив. А Стьопє дякуємо, але вже час на пенсiю
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0
_Tor91nado24rly_
Молодість замість досвіду. Тож варто чекати дитячих помилок в обороні у грі з боснійцями.
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-4
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