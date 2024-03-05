Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Первый вызов в национальную команду получит Владимир Бражко
Сегодня, 5 марта 2024 года, донецкий «Шахтер» опубликовал список из 6 футболистов, которые получили вызов в национальную сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
В перечне игроков отсутствовал опытный опорный полузащитник Тарас Степаненко, который не успел восстановиться после травмы.
Вместо него в ряды взрослой команды «сине-желтых» будет вызван полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко, сообщает ТаТоТаке. Это будет первый приезд в национальную сборную для 22-летнего капитана Украины U-21.
В этом сезоне Владимир Бражко провел 20 матчей за «Динамо», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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