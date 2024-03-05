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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Монзуль должна что-то менять. Детектор лжи – правильно»
Украина. Первая лига
05 марта 2024, 17:29 |
843
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Монзуль должна что-то менять. Детектор лжи – правильно»

Опытный наставник доволен судейством

05 марта 2024, 17:29 |
843
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Монзуль должна что-то менять. Детектор лжи – правильно»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Наставник Перволиговых «Карпат» Мирон Маркевич по итогам двух туров УПЛ доволен тем, как работают арбитры после появления в УАФ и Комитете арбитров новых руководителей.

— Андрей Шевченко на посту президента УАФ. Изменения какие-то вы уже ощутили?

— Да нет, это нужно какое-то время. Он всего месяц в должности. Надо время.

— Судейские изменения в плане жеребьевки перед матчами и детектор лжи. Как вам такие нововведения?

– Это все правильно сделано. Надеемся, что все будет хорошо. Ничего, что молодые судьи будут судить ключевые игры. Ну что тут такого? Пусть включаются. Я по Первой лиге могу сказать, что судейство было достаточно квалифицированным. Пусть набираются опыта, а почему нет?

— Такие изменения в этом направлении, по-вашему, это плюс?

— Естественно. Пусть себя показывают. А относительно детектора лжи, то это дела Екатерины Монзуль и УАФ. Я думаю, что они должны что-то менять, чтобы судейство не влияло на результат. Вот и все. А когда они это сделают, то уже их проблемы.

— Арбитраж в УПЛ прогрессирует?

— Совсем другое судейство уже. Дают играть, нет тех бестолковых свистков, когда футболист валяется по 5 минут. Это все влияет на ритм игры. Сейчас я смотрю два тура и этого нет. Совершенно другая скорость футбола.

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Первая лига Украины Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Мирон Маркевич Катерина Монзуль чемпионат Украины по футболу
Источник NV.ua
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