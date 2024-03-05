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  4. ОЛЕЙНИК: «Считаю, что чемпионат Украины очень ровный, кроме 2-3 клубов»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 14:03 |
103
1

ОЛЕЙНИК: «Считаю, что чемпионат Украины очень ровный, кроме 2-3 клубов»

Полузащитник ЛНЗ оценил последние матчи черкасской команды

05 марта 2024, 14:03 |
103
1
ОЛЕЙНИК: «Считаю, что чемпионат Украины очень ровный, кроме 2-3 клубов»
УПЛ. Денис Олейник

Полузащитник ЛНЗ Денис Олейник оценил последние матчи черкасской команды: против «Кривбасса» (0:3) и житомирского «Полесья» (1:0).

– Денис, каким был следующий день после победы? Получила ли команда выходной и как оценило это достижение руководство клуба? Вы же обыграли далеко не рядового соперника.

– Конечно, настроение у всех очень хорошее. Побеждать – приятно. А когда побеждаешь в такой борьбе, на последних минутах, это добавляет еще больше положительных эмоций. Очень важна для нас победа в психологическом плане, особенно после поражения 0:3 от «Кривбасса». Предстояло правильно отреагировать, сделать выводы. По моему мнению, мы хорошо подготовились к «Полесью». Первый тайм был более равным, второй в основном контролировало «Полесье», хотя мы имели 2-3 хороших момента.

Словом, довольны все – тренерский штаб, футболисты, руководители. Мы сделали шаг вперед. В субботу порадовались, провели восстановительную тренировку. В воскресенье – выходной. А дальше начинаем готовиться к матчу с «Металлистом 1925». Расслабляться нет времени. В турнирной таблице большая плотность. Реально занять шестое место, поэтому ЛНЗ смотрит вперед. Каждая следующая игра – самая важная, как финал. Отыграем против «Металлиста 1925», потом будем думать насчет СК «Днепр-1».

– Два матча подряд против лидеров чемпионата. Какая команда более организованная – «Кривбасс» или «Полесье»?

– Трудно провести параллели между «Кривбассом» и «Полесьем». Все зависит от того, как команде дает играть соперник. Где-то мы «Кривбассу» дали слишком много пространства, слишком много свободного времени. Зато игроков «Полесья» больше накрывали, прессинговали, не позволяли спокойно дышать – особенно в первом тайме. То есть, существует много разных нюансов. И «Полесье», и «Кривбасс» – команды плюс-минус одного уровня.

Я вообще считаю, что чемпионат Украины – очень ровный, за исключением разве что 2-3 клубов. Кто лучше мотивирован, заряжен, выигрывает борьбу и проявляет характер, более уверен в себе – тот и побеждает. Каждая игра – непредсказуема. Видите, даже «Минай» с СК «Днепр-1» играет вничью, обыгрывает «Металлист 1925». Каждая команда может победить каждую, поэтому готовиться нужно очень серьезно.

– Голу предшествовала грубая ошибка голкипера Бойко. В свое время ваши родители выступали за «Буковину», а вы были одноклубниками в «Динамо» и «Днепре». Пообщались ли с Дэном после матча?

– Нет, я не разговаривал с ним. Понимаю, что они проиграли и расстроены. А мы после игры радовались, потому что победили. Это нормальная ситуация, это футбол, это жизнь. Футбол, как и жизнь, состоит из ошибок. Как ты их анализируешь и выходишь из этого, так ты и живешь. Всегда нужно подниматься и идти дальше. Денис многого достиг, как футболист, поэтому я уверен, что он такую ситуацию пройдет.

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Денис Олейник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ - Кривбасс
Источник Футбол 24
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Комментарии 1
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Согласен. Кроме Шахтера Кривбаса ну и мб Днепра остальные все равны 
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