Такой Минай в УПЛ нужен! Вопрос: насколько стабильной сможет быть команда

Болельщикам «Миная» пришлось ждать аж весны, чтобы увидеть как их любимая команда отпразднует свою первую победу в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги – над «Металлистом 1925» (2:0). Команда из Закарпатья со старта сезона не смогла выиграть ни в одном из 16 проведенных поединков, продемонстрировав одну из худших безвыигрышных серий в истории отечественного чемпионата, но… 2 марта 2024 года подопечные Желько Любеновича все-таки смогли переломить неудачный ход событий, и перед «Минаем» замаячил пока еще достаточно призрачный, но все-таки шанс на сохранение прописки в элитарном дивизионе.

В конце минувшего года в «Минае» начали происходить более чем масштабные, а в какой-то степени даже тектонические, перемены. После ухода Владимира Шарана с поста главного тренера, команду начали буквально один за другим покидать футболисты, большая часть которых составляла ее костяк. В какой-то момент замысел руководства «Миная» стал понятен: в клубе решили сменить кадровую стратегию, и вместо опытных ветеранов с высокими зарплатами довериться перспективной молодежи, которой еще есть что доказывать и на что рассчитывать. Да и кейс с Егором Твердохлебом, который в августе 2022-го пришел в «Минай» ноунеймом (для большинства болельщиков!) из Первой лиги, а в итоге превратился в лидера закарпатской команды и в начале января нынешнего года был продан в «Кривбасс» за 300 тысяч евро, говорил явно в пользу версии о целесообразности смены вектора развития.

Впрочем, в конце минувшего года ситуация для «Миная» выглядела, мягко говоря, непрезентабельной. Да еще и назначение на пост главного тренера откровенно неопытного Желько Любеновича, которому с ходу предстояло спасать свой коллектив от вылета из УПЛ, добавляло пессимизма. Согласитесь, что тренер-пожарник – это весьма специфический тип наставника, прежде всего, с точки зрения работы с менталитетом футболистов, и далеко не каждому специалисту дано быть успешным именно в подобном амплуа.

Поэтому у автора этих строк в начале декабря минувшего года и возникли обоснованные, как минимум как казалось тогда, подозрения, что «Минай» уже вовсю готовится к Первой лиге, и по весне просто попробует окончательно не ударить в грязь лицом, но не более того…

Однако первые два, после возобновления сезона в УПЛ, поединка «Миная» показали, что подобного рода оценки могут быть ошибочными. Весенний отрезок сезона закарпатцы начали с того, что набрали четыре очка в двух играх, причем на выезде сумели сыграть вничью с одним из претендентов на «золото» – «Днепром-1» (1:1), после чего и добыли столь долгожданную и упоминавшуюся уже выше победу над «Металлистом 1925» (2:0).

Зимой в «Минае» действительно произошла кадровая революция. Команду покинул не только Твердохлеб, но и еще тринадцать футболистов, некоторые из которых (например, Андрей Булеза, арендованный у «Шахтера») как минимум добавляли игре команды глубины и качества. На их место клуб подписал семь свободных агентов, а еще троих исполнителей арендовал у других клубов УПЛ. Столь масштабные перемены говорили об одном: по весне «Минай» должен преобразиться буквально до неузнаваемости.

И в целом это произошло. Если против «Днепра-1» игру подопечных Любеновича еще можно было списать на случайность (хотя в том поединке гости нанесли по воротам соперника 13 ударов, из которых 6 пришлись в створ – неплохой показатель для андердога), то вот поединок против «Металлиста 1925» показал, в какой футбол пытается играть коллектив из Закарпатья.

Против харьковчан «Минай» опять нанес по воротам соперника приличное количество ударов (12 – всего, 3 – в створ), что демонстрирует гораздо лучшую нацеленность закарпатцев на ворота соперника, чем ранее в текущем сезон, когда средний показатель был значительно меньше (8-9 ударов за матч).

Как и прежде, «Минай» предпочитает действовать вторым номером и на контратаках. При этом, большой акцент делается на том, чтобы при владении мячом футболисты сразу же искали пути для обострения, а не банально успокаивали темп, перекатывая мяч. Если в минувшем сезоне при Шаране «Минай» в среднем выполнял по 306 пасов за матч, из которых 120 были направлены вперед, а 104 – поперек поля, то в текущем чемпионате при Желько Любеновиче ситуация начала меняться: из 304 пасов всего только 93 в среднем выполнялись поперек поля, а 127 – вперед. В процентом отношении разница еще более наглядная: ранее 39% пасов «Миная» шли вперед и 34% – поперек поля, сейчас же 42% передач направляются игроками команды Любеновича вперед и только 31% – поперек поля.

«Минай» Любеновича, кажется, осознал прописную для команд-андердогов истину: действовать нужно как можно быстрее и прямолинейнее, это и дает надежду на успех, когда соперника удается застичь врасплох. Скорость при работе с мячом – это еще одно качество, которым «Минай» приятно удивил после возобновления сезона в УПЛ. Оказалось, что пришедшие в команду новые футболисты в этом аспекте не только не уступают ушедшим ветеранам, но и превосходят их.

Например, против «Металлиста 1925» порадовали скоростной работой арендованные «Минаем» у «Кривбасса» Денис Устименко и Владислав Семотюк. Второй так и вовсе за проведенные на поле полчаса игрового времени успел отличится 3 забегами с мячом и 2 заработанными фолами – прекрасный показатель, открывающий перед Любеновичем интересную опцию по усилению игры на будущее.

ФК Минай. Сергей Корнийчук (слева) и Евгений Скиба забили дебютные голы за Минай

На левом фланге обороны пока весьма неплохо себя показывает 19-летний Сергей Корнийчук, подписанный зимой из дубля запорожского «Металлурга». На этот раз закарпатцам удалось удивить трансфером футболиста из Второй лиги, который с ходу показал, что может быть весьма полезным на уровне элитарного дивизиона чемпионата страны, хотя в целом пока расширенная статистика Корнийчука выглядит более чем «сырой» (общая эффективность действий фулбека против «Днепра-1» составила 37%, против «Металлиста 1925» - 48%, а это очень низкие показатели для крайнего защитника).

По матчу с «Металлистом 1925» нельзя не отметить и активную работу опального Владислава Вакулы, который в «Минае» попробует в очередной раз вернуть доверие к себе в футбольном сообществе Украины. С харьковчанами Вакула старался действовать в атаке как лидер, часто брал инициативу на себя (всего – 4 удара, в створ – 1; всего – 6 обводок, успешных – 4), хотя в ряде моментов откровенно спешил и принимал не самые выгодные для закарпатцев решения.

Но с чем еще у «Миная» точно не возникало проблем, так это с самоотдачей. Еще со времен Шарана закарпатцы являются для УПЛ одной из команд, в матчах которой всегда очень много единоборств. При Любеновиче ситуация в этом аспекте не изменилась: против «Днепра-1» статистики Wyscout зафиксировали 241 единоборство на поле (50% из них выиграли игроки «Миная», 41% остался за футболистами «спортклубовцев»), против «Металлиста 1925» – 230 (и снова закарпатцы выиграли больше дуэлей – 49% против 47%).

Все это реально дает надежду на то, что по весне «Минай» уже не будет выглядеть таким беспросветным аутсайдером розыгрыша, как это было в первой части сезона. Пока подопечные Желько Любеновича сумели приятно удивить в двух играх, и если брать во внимание исключительно этот игровой отрезок, то такой «Минай» в УПЛ однозначно нужен, потому что команда, не обладая россыпью ярких по меркам нашего элитарного дивизиона футболистов, демонстрировала неплохой футбол, смотреть который было как минимум не скучно. Закарпатцы прекрасно осознают свои сильные и слабые стороны, и стараются действовать, исходя из этих знаний, но обязательно в надежде на забитые мячи и итоговую победу. После 7-матчевой серии без забитых мячей в УПЛ нынешние две игры с тремя голами выглядят для «Миная» феноменальным прогрессом, который пока стоит даже не сколько развивать, сколько бы просто сохранить.

ФК Минай

Собственно говоря, ключевым вопросом по весне для такого «Миная» является стабильность. Причем даже не результатов, а качества и принципов демонстрируемого футбола. На матч против «Металлиста 1925» в стартовом составе закарпатцев вышло сразу пять футболистов, рожденных в 2000 году или позже. Из ветеранов с огромным опытом в команде остались только трое: 37-летний вратарь Бандура, 34-летний центрбек Немчанинов и 30-летний опорник Петько. Первый уже проигрывает конкуренцию куда более молодому Кемкину, двое оставшихся пока держатся за «основу», и во многом от их действий и способности вести и сплачивать молодежь вокруг себя и зависит потенциальный дальнейший успех команды.

Как известно, молодость – это большое дело, но только опыт может гарантировать хоть какую-то стабильность. И как будет решать этот ребус со своей обновленной командой Желько Любенович – интрига, разгадать которую нам поможет вторая часть сезона в УПЛ. Так что будет интересно, даже в самом «подвале» турнирной таблицы!