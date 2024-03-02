Минай отпраздновал первую победу в сезоне

«Минай», обыграв «Металлист 1925» (2:0), отпраздновал наконец-то первую победу в 17-м матче в этом сезоне. Более продолжительные стартовые безвыигрышные серии в истории украинских чемпионатов имели только четыре клуба. Стоит отметить, что ранее ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без викторий, не удалось занять в итоге место выше второго с конца.

Между тем «Металлист 1925» выдал на-гора целый «букет» антирекордов. Харьковчане потерпели в общем 7-е поражение подряд, а на выезде – 5-е. Безвыигрышная серия харьковчан на чужих полях достигла 9 игр, общая с пропущенными мячами – 12, а гостевая – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии (с начала сезона)

Матчи Н П Мячи Клуб Сезон Итоговое место 30 9 21 16-66 Звезда 1999/00 16-е (из 16) 24 5 19 6-53 Металлург З 2012/13 16-е (из 16) 18 9 9 10-26 Харьков 2008/09 16-е (из 16) 17 7 10 7-20 Борисфен 2004/05 16-е (из 16) 16 5 11 6-26 Оболонь 2011/12 15-е (из 16) 16* 3 13 7-50 Металлург З 2015/16 16-е (из 16) 16 7 9 7-25 Минай 2023/24 ?-е (из 16) 15 3 12 7-42 Торпедо 1997/98 16-е (из 16) 15 4 11 12-31 Ильичевец 2014/15 14-е (из 14) 14 3 11 4-20 Металлург З 2010/11 16-е (из 16)

* команда снялась после осенней части чемпионата.