Минай отпраздновал первую победу в сезоне
«Металлист 1925» потерпел 7-е поражение подряд
«Минай», обыграв «Металлист 1925» (2:0), отпраздновал наконец-то первую победу в 17-м матче в этом сезоне. Более продолжительные стартовые безвыигрышные серии в истории украинских чемпионатов имели только четыре клуба. Стоит отметить, что ранее ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без викторий, не удалось занять в итоге место выше второго с конца.
Между тем «Металлист 1925» выдал на-гора целый «букет» антирекордов. Харьковчане потерпели в общем 7-е поражение подряд, а на выезде – 5-е. Безвыигрышная серия харьковчан на чужих полях достигла 9 игр, общая с пропущенными мячами – 12, а гостевая – 9.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии (с начала сезона)
|
Матчи
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Клуб
|
Сезон
|
Итоговое место
|
30
|
9
|
21
|
16-66
|
Звезда
|
1999/00
|
16-е (из 16)
|
24
|
5
|
19
|
6-53
|
Металлург З
|
2012/13
|
16-е (из 16)
|
18
|
9
|
9
|
10-26
|
Харьков
|
2008/09
|
16-е (из 16)
|
17
|
7
|
10
|
7-20
|
Борисфен
|
2004/05
|
16-е (из 16)
|
16
|
5
|
11
|
6-26
|
Оболонь
|
2011/12
|
15-е (из 16)
|
16*
|
3
|
13
|
7-50
|
Металлург З
|
2015/16
|
16-е (из 16)
|
16
|
7
|
9
|
7-25
|
Минай
|
2023/24
|
?-е (из 16)
|
15
|
3
|
12
|
7-42
|
Торпедо
|
1997/98
|
16-е (из 16)
|
15
|
4
|
11
|
12-31
|
Ильичевец
|
2014/15
|
14-е (из 14)
|
14
|
3
|
11
|
4-20
|
Металлург З
|
2010/11
|
16-е (из 16)
* команда снялась после осенней части чемпионата.
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