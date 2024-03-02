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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 21:30 | Обновлено 02 марта 2024, 21:50
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Минай отпраздновал первую победу в сезоне

«Металлист 1925» потерпел 7-е поражение подряд

02 марта 2024, 21:30 | Обновлено 02 марта 2024, 21:50
105
0
Минай отпраздновал первую победу в сезоне
ФК Минай

«Минай», обыграв «Металлист 1925» (2:0), отпраздновал наконец-то первую победу в 17-м матче в этом сезоне. Более продолжительные стартовые безвыигрышные серии в истории украинских чемпионатов имели только четыре клуба. Стоит отметить, что ранее ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без викторий, не удалось занять в итоге место выше второго с конца.

Между тем «Металлист 1925» выдал на-гора целый «букет» антирекордов. Харьковчане потерпели в общем 7-е поражение подряд, а на выезде – 5-е. Безвыигрышная серия харьковчан на чужих полях достигла 9 игр, общая с пропущенными мячами – 12, а гостевая – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии (с начала сезона)

Матчи

Н

П

Мячи

Клуб

Сезон

Итоговое место

30

9

21

16-66

Звезда

1999/00

16-е (из 16)

24

5

19

6-53

Металлург З

2012/13

16-е (из 16)

18

9

9

10-26

Харьков

2008/09

16-е (из 16)

17

7

10

7-20

Борисфен

2004/05

16-е (из 16)

16

5

11

6-26

Оболонь

2011/12

15-е (из 16)

16*

3

13

7-50

Металлург З

2015/16

16-е (из 16)

16

7

9

7-25

Минай

2023/24

?-е (из 16)

15

3

12

7-42

Торпедо

1997/98

16-е (из 16)

15

4

11

12-31

Ильичевец

2014/15

14-е (из 14)

14

3

11

4-20

Металлург З

2010/11

16-е (из 16)

* команда снялась после осенней части чемпионата.

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Источник Sport.ua
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