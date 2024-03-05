Мирон МАРКЕВИЧ: «Когда все хорошо на сборах, то в сезоне плохо»

1 марта львовские «Карпаты» сыграли товарищеский поединок против тернопольской «Нивы». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу львовян, на голтернополянина Романа Волохатого ответили Артур Рябов и Юрий Тлумак.

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич так прокомментировал эту победу:

– В первом тайме «Нива» проявила характер, отличилась забитым мячом. Мы сделали много ошибок, поэтому есть тема для разговоров, но это сборы. Обычно, когда все очень хорошо на тренировочных сборах, в сезоне плохо. Во втором тайме сыграли удачно. Молодые игроки хорошо себя проявили, особенно Александр Фетько.

У нас вчера были серьезные нагрузки и сегодня ребята вышли на игру, наверное, с мыслью, что уже выиграли. Хорошо, что «Нива» поставила нас на место. Во второй половине встречи футболисты вышли с хорошей мотивацией. В футболе так случается – если немного расслабишься, то достанешь по шапке.

Сейчас у нас практически нет травмированных игроков. Уже вернулись на поле и Евгений Пидлепенец, и Ян Костенко. Первый сбор в Ужгороде пропустили. Есть свои нюансы, но сборы хорошие, погода позволяет нам работать. Учитывая время года, поля в хорошем состоянии. Мы перешли из искусственного газона на натуральное поле.

Будем изучать наших соперников весной. В частности, начнем с «Полтавы», ведь играем первый матч против нее. Главное – думать о своей игре, чтобы мы действовали уверенно, так как в последних поединках первого круга. В этом аспекте мы сейчас и работаем, – сказал Маркевич.