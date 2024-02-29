Стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи Карпат

Как стало известно Sport.ua, свой заключительный контрольный поединок при подготовке к весенней части сезона лидер Первой лиги - «Карпаты» проведут 16 марта с чемпионом УПЛ «Шахтером». Начнется он в 14:00 на «Арене-Львов», или на загородной базе «Карпат» в зависимости от условий погоды.

«Горняки» будут выступать экспериментальным составом без сборников своих стран, которые будут задействованы в международных матчах.

После возвращения с закарпатского сбора «зелено-белые» 12 марта еще сыграют с любителями из Тернопольщины – командой «Агроном».

Сейчас клуб «Карпаты» прилагает усилия, чтобы календарные домашние поединки группы «Чемпионская» Первой лиги проходили со зрителями. Речь идет о как минимум 500 болельщиков, которым будет гарантирована безопасность.

Свой первый официальный матч в 2024 году подопечные Мирона Маркевича проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».