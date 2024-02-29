Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи Карпат
Украина. Первая лига
29 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:16
333
0

Стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи Карпат

Львовяне также определились с началом матча против Шахтера

29 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:16
333
0
Стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи Карпат
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, свой заключительный контрольный поединок при подготовке к весенней части сезона лидер Первой лиги - «Карпаты» проведут 16 марта с чемпионом УПЛ «Шахтером». Начнется он в 14:00 на «Арене-Львов», или на загородной базе «Карпат» в зависимости от условий погоды.

«Горняки» будут выступать экспериментальным составом без сборников своих стран, которые будут задействованы в международных матчах.

После возвращения с закарпатского сбора «зелено-белые» 12 марта еще сыграют с любителями из Тернопольщины – командой «Агроном».

Сейчас клуб «Карпаты» прилагает усилия, чтобы календарные домашние поединки группы «Чемпионская» Первой лиги проходили со зрителями. Речь идет о как минимум 500 болельщиков, которым будет гарантирована безопасность.

Свой первый официальный матч в 2024 году подопечные Мирона Маркевича проведут 23 марта во Львове с ФК «Полтава».

По теме:
ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы
Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат
Харьковский Металлист расстался с молодым полузащитником
Карпаты Львов Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол
Футбол | 29 февраля 2024, 09:29 1
ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол
ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол

О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего неизвестно

Минус 1150 оккупантов, 23 танка и 44 БМП. ВСУ обновили статистику потерь
Война | 29 февраля 2024, 08:28 7
Минус 1150 оккупантов, 23 танка и 44 БМП. ВСУ обновили статистику потерь
Минус 1150 оккупантов, 23 танка и 44 БМП. ВСУ обновили статистику потерь

Украинская армия продолжает защищать страну

Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Футбол | 29.02.2024, 06:10
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Футбол | 28.02.2024, 16:12
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 29.02.2024, 08:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
28.02.2024, 23:31 14
Футбол
Фьюри vs Усик. Кто выиграет от переноса боя?
Фьюри vs Усик. Кто выиграет от переноса боя?
27.02.2024, 14:03 1
Бокс
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 247
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
27.02.2024, 19:33 1
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
28.02.2024, 05:45 4
Футбол
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
27.02.2024, 14:42 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем