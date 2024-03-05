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Сборная УКРАИНЫ
05 марта 2024, 00:01 |
677
0

В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией

Официальная заявка ожидается через неделю

05 марта 2024, 00:01 |
677
0
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
УАФ.

4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».

По информации украинского журналиста Дмитрия Ильченко, в штабе сборной Украины удивлены опубликованным списком игроков, которые отправятся в Боснию на поединок плей-офф отбора на Евро-2024. По многим позициям он не отвечает действительности. Настоящий список, как ожидается, будет обнародован через неделю.

Ранее президент сборной журналистов по футболу Ольга Витак сообщила, что список игроков от Минспорта ошибочен и не соответствует действительности.

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