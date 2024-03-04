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  4. Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Чемпионат Европы
04 марта 2024, 22:20 | Обновлено 04 марта 2024, 22:32
2388
6

Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?

Ольга Витак призывает дождаться официальной заявки от УАФ

04 марта 2024, 22:20 | Обновлено 04 марта 2024, 22:32
2388
6
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».

Однако шеф-редактор ИА Центр новостей и президент сборной журналистов по футболу Ольга Витак сообщила, что эта информация ошибочна и не соответствует действительности:

«На сайте Минспорта, быстрее, чем на официальном сайте УАФ, появился список сборников на мартовские матчи плей-офф Евро-2024. Как стало мне известно, список не точен, неверен, не соответствует действительности.

Многие футболисты из списка министерства травмированы, другие вне заявки. Также состав всей делегации изменен. И вообще много вопросов. Следует дождаться официальной заявки главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Но вопрос к Минспорту, для чего Вы публикуете фейк?!», – написала Ольга Витак на своей странице в Facebook.

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Ольга Витак сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 заявка Сергей Ребров
Источник Facebook
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turist86
"Президент збірної журналістів з футболу Ольга Витак".
Що це за посада? Хто це взагалі така?
Чому немає думки президента збірної журналістів з водного поло? 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
ну это ж реально смешно что сикан в Основном списке,а Ванат в резервном!
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0
ViAn
А я думаю, що список, нажаль, достовірний.
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-1
Max-Morlock
Де Рух Чесно?
Ответить
-3
Remark
Меня клонируют крысы,вот лучше все посмотрите видео про настоящих крыс 
https://youtu.be/Xiqg4PTjRK8?si=nrG3hNVdNX6WDvZd
Ответить
-5
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