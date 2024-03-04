Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Ольга Витак призывает дождаться официальной заявки от УАФ
4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».
Однако шеф-редактор ИА Центр новостей и президент сборной журналистов по футболу Ольга Витак сообщила, что эта информация ошибочна и не соответствует действительности:
«На сайте Минспорта, быстрее, чем на официальном сайте УАФ, появился список сборников на мартовские матчи плей-офф Евро-2024. Как стало мне известно, список не точен, неверен, не соответствует действительности.
Многие футболисты из списка министерства травмированы, другие вне заявки. Также состав всей делегации изменен. И вообще много вопросов. Следует дождаться официальной заявки главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Но вопрос к Минспорту, для чего Вы публикуете фейк?!», – написала Ольга Витак на своей странице в Facebook.
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