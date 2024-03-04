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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 20:42 |
702
5

Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»

Известный тренер – о скандальном голе «Шахтера» в ворота «Кривбасса»

04 марта 2024, 20:42 |
702
5
Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал скандальный гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса» в матче 19-го тура УПЛ (победа «Шахтера» 5:2):

«Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча сказал, что его футболистам нужно играть по свистку, не поднимать в это время лежащего на газоне игрока команды-соперницы, а занимать свою позицию. Я с ним согласен.

«Шахтер», как постоянный участник еврокубков, хорошо знает, что «фейр-плей» и «респект» – это не более чем просто написанные УЕФА и ФИФА слова. К сожалению, такое понятие как честная игра – это просто красивый лозунг, не более того. Хотя в футболе, как и в спорте в целом, должны быть моменты честной игры. Однако в современном футболе важен результат».

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Источник UA-Football
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Комментарии 5
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Выталкиватель парашутистов
Шахтер и справедливая игра? Не смешите мои тапочки, это два несовместимых понятия. Как игроки Шахтера могут получать и тратить на себя любимых деньги, добытые ахметовым преступным путем у граждан Украины? В любой цивилизованной стране этот упырь давно бы тянул пожизненный срок  за свои преступления против народа Украины....
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+2
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Gargantua
так люди разные.
для одних это пустой звук, для других это смысл жизни.
Бродский говорил, что эстетика мать этики. Если человек не понимает что такое красота, если он животное, как он может понимать, что такое "красивый поступок"?
Тогда он окружает себя уродливыми вещами и поступками.
В Европе почему звезды спорта дорожат своей репутацией? Потому что закончив спортивную карьеру они начинают карьеру общественную, служат примером для людей, особенно для детей. А наши заканчивают со спортом и ищут кому бы продать свою славу за немножко денег. Потому что изначально не имеют понятия о репутации и уважении. Потому что фейр плей для них "пустой звук" как для Ковальца.
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+2
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Xvalenok03
Видимо правила(пожелания) фейр-плея поменялись. Раньше их должна была соблюдать нарушившая правила команда. Или хотя бы придерживаться.
А теперь это требуют от пострадавших.
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-3
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