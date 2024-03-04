Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал скандальный гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса» в матче 19-го тура УПЛ (победа «Шахтера» 5:2):

«Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча сказал, что его футболистам нужно играть по свистку, не поднимать в это время лежащего на газоне игрока команды-соперницы, а занимать свою позицию. Я с ним согласен.

«Шахтер», как постоянный участник еврокубков, хорошо знает, что «фейр-плей» и «респект» – это не более чем просто написанные УЕФА и ФИФА слова. К сожалению, такое понятие как честная игра – это просто красивый лозунг, не более того. Хотя в футболе, как и в спорте в целом, должны быть моменты честной игры. Однако в современном футболе важен результат».