Марта КОСТЮК: «У меня останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире»

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи украинка прокомментировала свое поражение:

«Как я чувствую себя сейчас? Как и любой человек, который проиграл в финале (улыбается). Конечно, я расстроена, но это была замечательная неделя для меня.

Условия сегодня очень отличались от тех, что были раньше. Было очень холодно. Слишком холодно. Думаю, что в подобных условиях я еще никогда не соревновалась. Мне кажется, это было не в мою пользу, к сожалению. То, что было моим преимуществом, сегодня было немного нивелировано. Возможно, результат был бы другим, если бы мы играли раньше. Бултер хорошо воспользовалась теми шансами, которые у нее были, так что...

Но в любом случае это была замечательная неделя. Со мной останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире. Впереди меня ждут важные соревнования. Я готова немного отдохнуть и снова работать. Посмотрим, что принесет новая неделя. Знаете, новая неделя - новые истории (улыбается). Это же теннис, поэтому увидим», – сказала Костюк.

Следующим турниром для Марты станут крупные соревнования WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.