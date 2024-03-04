Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «У меня останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире»
WTA
04 марта 2024, 15:05 |
287
2

Марта КОСТЮК: «У меня останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире»

Украинка прокомментировала поражение Кэти Бултер в финале турнира в Сан-Диего

04 марта 2024, 15:05 |
287
2
Марта КОСТЮК: «У меня останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи украинка прокомментировала свое поражение:

«Как я чувствую себя сейчас? Как и любой человек, который проиграл в финале (улыбается). Конечно, я расстроена, но это была замечательная неделя для меня.

Условия сегодня очень отличались от тех, что были раньше. Было очень холодно. Слишком холодно. Думаю, что в подобных условиях я еще никогда не соревновалась. Мне кажется, это было не в мою пользу, к сожалению. То, что было моим преимуществом, сегодня было немного нивелировано. Возможно, результат был бы другим, если бы мы играли раньше. Бултер хорошо воспользовалась теми шансами, которые у нее были, так что...

Но в любом случае это была замечательная неделя. Со мной останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире. Впереди меня ждут важные соревнования. Я готова немного отдохнуть и снова работать. Посмотрим, что принесет новая неделя. Знаете, новая неделя - новые истории (улыбается). Это же теннис, поэтому увидим», – сказала Костюк.

Следующим турниром для Марты станут крупные соревнования WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

По теме:
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего
Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Бокс | 03 марта 2024, 20:43 2
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика

Тайсон не верит, что украинец сможет его победить

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 04 марта 2024, 00:03 8
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

Сын Шевченко получил украинский паспорт
Футбол | 04.03.2024, 14:05
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Футбол | 04.03.2024, 07:02
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
Теннис | 04.03.2024, 10:20
ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Еліна, Даяна, Марта сіяні, відповідно 16, 31, 32.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 16
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем