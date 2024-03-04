Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
04 марта 2024, 07:15 | Обновлено 04 марта 2024, 08:32
2778
0

ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего

Марта заплакала, но не из-за фиаско в матче за титул в Сан-Диего, а из-за войны...

04 марта 2024, 07:15 | Обновлено 04 марта 2024, 08:32
2778
0
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
Screenshot. Марта Костюк

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи украинка эмоционально прокомментировала свои выступления на турнире и заплакала, когда говорила о войне в Украине:

«Прежде всего всем, кто на трибунах, кто смотрит телевизор... Слава Украине! Я не хочу вас слишком расстраивать, извините. Я хочу сказать спасибо моей семье, оставшейся дома. Для Украины последние пару ночей выдались очень трудными.

Моя семья сейчас находится в Украине. Я не знаю, что произойдет завтра. Нет никого, кто пожертвовал бы ради моей карьеры больше, чем они. Я хочу посвятить им этот маленький трофей. Хочу, чтобы они как можно чаще видели, как я побеждаю. Вот этот трофей – для них. Спасибо».

ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах прокомментировала поражение в финале

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Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего видео российско-украинская война
Источник Sport.ua
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