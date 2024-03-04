Надаль сделал неожиданное признание о встречах на корте с Алькарасом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение о соотечественнике Карлосе Алькарасе после их встречи в выставочном поединке, который состоялся в Лас-Вегасе.

Надаль, как известно, проиграл Алькарасу в трех сетах – 6:3, 4:6, 12-14.

«Во-первых, играть с ним – большой вызов. Мы из совершенно разных поколений. Люди в Испании должны быть очень, очень рады появлению такого человека, как Карлос. Он потрясающий игрок. Ему всего 20, а он уже выиграл два турнира серии Grand Slam и несколько очень важных турниров. Хорошо, что как игрок я не буду с ним встречаться много раз. Но как болельщик еще долго буду им наслаждаться», - заявил Надаль.

Напомним, ранее легендарный Андре Агасси высказался о перспективах Рафаэля Надаля.