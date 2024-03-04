Легендарный Агасси высказался о перспективах Надаля

Бывший теннисист Андре Агасси, который является восьмикратным победителем турниров серии Grand Slam, высказал мнение о вероятном завершении карьеры 37-летним испанцем Рафаэлем Надалем.

«Он заслуживает того, чтобы уйти из тенниса тогда, когда захочет сам. Даже если организм позволяет ему играть на высоком уровне. Рафа сам хозяин своей судьбы. Он умен, профессионален и опытен, поэтому я думаю, что он сможет принять любое решение. У Рафы есть четкий путь к тому, что он хочет делать, и мы должны его поддержать», – заявил Агасси.

Как известно, Рафаэль Надаль, в активе которого 22 титула турниров серии Grand Slam, в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене.

Ранее сообщалось, что Надаль выиграл турнир на Мальорке, но теннис тут был не при чем.