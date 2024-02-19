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ATP
19 февраля 2024, 15:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:29
45
0

Надаль выиграл турнир на Мальорке. Но теннис тут не при чем

Испанский теннисист преуспел в гольфе

19 февраля 2024, 15:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:29
45
0
Надаль выиграл турнир на Мальорке. Но теннис тут не при чем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Экс-лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль, в активе которого 22 победы на турнирах серии Grand Slam, стал победителем любительского турнира по гольфу, состоявшегося на Мальорке.

37-летний уроженец Манакора, что на Балеарских островах, стал чемпионом с преимуществом в семь ударов.

Ранее Рафаэль Надаль участвовал в турнире в 2020 году (был четвертым), 2021-м (занял шестое место) и 2022-м (был вторым).

В нынешнем году в турнире приняли участие 75 человек.

Ранее стало известно, Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира в Дохе, который проходит на этой неделе.

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Рафаэль Надаль
Источник Sportskeeda
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