Надаль выиграл турнир на Мальорке. Но теннис тут не при чем

Экс-лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль, в активе которого 22 победы на турнирах серии Grand Slam, стал победителем любительского турнира по гольфу, состоявшегося на Мальорке.

37-летний уроженец Манакора, что на Балеарских островах, стал чемпионом с преимуществом в семь ударов.

Ранее Рафаэль Надаль участвовал в турнире в 2020 году (был четвертым), 2021-м (занял шестое место) и 2022-м (был вторым).

В нынешнем году в турнире приняли участие 75 человек.

Ранее стало известно, Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира в Дохе, который проходит на этой неделе.