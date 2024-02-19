Надаль выиграл турнир на Мальорке. Но теннис тут не при чем
Испанский теннисист преуспел в гольфе
Экс-лидер мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль, в активе которого 22 победы на турнирах серии Grand Slam, стал победителем любительского турнира по гольфу, состоявшегося на Мальорке.
37-летний уроженец Манакора, что на Балеарских островах, стал чемпионом с преимуществом в семь ударов.
Ранее Рафаэль Надаль участвовал в турнире в 2020 году (был четвертым), 2021-м (занял шестое место) и 2022-м (был вторым).
В нынешнем году в турнире приняли участие 75 человек.
Ранее стало известно, Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира в Дохе, который проходит на этой неделе.
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