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ATP
14 февраля 2024, 22:11 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:23
264
0

Надаль снялся с турнира в Дохе. Известна причина

Испанец принял решение не играть

14 февраля 2024, 22:11 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:23
264
0
Надаль снялся с турнира в Дохе. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что не сыграет на турнире в Дохе, который состоится на будущей неделе.

«Мне бы очень хотелось сыграть в Дохе, где отличная команда организаторов и болельщики, которые всегда меня поддерживали.

К сожалению, я не готов соревноваться и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось побывать и сыграть снова после той незабываемой победы в 2014 году.

Я сосредоточусь на продолжении работы, чтобы подготовиться к выставке в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллс», – уведомил Надаль.

Ранее сообщалось, что 37-летний Рафаэль Надаль вернулся на корт, восстанавливаясь после травмы.

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Рафаэль Надаль ATP Доха
Источник Instagram
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