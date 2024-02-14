Надаль снялся с турнира в Дохе. Известна причина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что не сыграет на турнире в Дохе, который состоится на будущей неделе.

«Мне бы очень хотелось сыграть в Дохе, где отличная команда организаторов и болельщики, которые всегда меня поддерживали.

К сожалению, я не готов соревноваться и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось побывать и сыграть снова после той незабываемой победы в 2014 году.

Я сосредоточусь на продолжении работы, чтобы подготовиться к выставке в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллс», – уведомил Надаль.

Ранее сообщалось, что 37-летний Рафаэль Надаль вернулся на корт, восстанавливаясь после травмы.