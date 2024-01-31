ФОТО. Надаль вернулся на корт. Когда ждать в туре?

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился новостями о том, как проходит его реабилитация после травмы.

37-летний Надаль в инстаграме опубликовал фотографию с тренировки в своей академии на Мальорке. Как известно, ожидается, что экс-первый номер мирового рейтинга выступит на турнире в Дохе, который состоится в 19 по 24 февраля.

«Вот мы и здесь. Вернулись к тренировкам... с еще большей интенсивностью», – написал Надаль под фото.

Напомним, Рафаэль Надаль отказался от выступлений на Открытом чемпионате Австралии 2024 из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне испанец принял участие лишь в турнире в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.