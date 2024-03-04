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Испания
04 марта 2024, 15:35 |
2172
1

Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал

Матеу Лаос считает, что у нынешних арбитров слишком большое эго

04 марта 2024, 15:35 |
2172
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Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Матеу Лаос

Бывший арбитр ФИФА Антонио Матеу Лаос раскритиковал своего бывшего коллегу Хесуса Хиля Мансано из-за решения дать финальный свисток в матче между «Валенсией» и «Реалом» за мгновение до того, как Джуд Беллингем забил победный мяч в ворота хозяев.

«Нынешние арбитры выполняют свою работу больше для того, чтобы затем получить от комиссии распределение на более статусные матчи, но не для футбола в целом.

Все они так или иначе стараются четко придерживаться правил и наставлений. Но тревожно, что кто-то, работающий на наивысшем уровне уже 11 лет, делает подобные вещи. И при этом он поедет представлять нашу страну на чемпионате Европы летом этого года! Это уже не индивидуальная, а систематическая ошибка. Это вопрос соблюдения общей концепции. Тайминг свистка в первом тайме матча тоже был ужасным.

Просто у арбитров сейчас слишком большое эго. Если бы этой катастрофы последних минут не произошло, комиссия точно сказала бы, что судейский интеллект, продемонстрированный Хиль Мансано, был на очень высоком уровне», – отметил Матеу Лаос.

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Ла Лига Валенсия - Реал скандал Хесус Хиль Мансано Антонио Матеу Лаос
Источник Realmadridexclusivo
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introvert
Якщо вже сам "безгрішний" Лаос його критикує, то Мансано в тому епізоді точно був правий. Але Перес як завжди все "порішає", і чорне стане білим...
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