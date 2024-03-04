В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Каталонский клуб проиграл в матче 27-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.
Испанское издание Sport.es прокомментировало игру украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика и хавбека Виктора Цыганкова.
«До Довбика не часто доходил мяч, но он мог быть более активным в борьбе за него, ему очень тяжело в последних матчах. Цыганков продемонстрировал неубедительную игру на правом фланге, где более активным выглядел Ян Коуту, когда Виктор смещался в центр – то его сразу накрывали соперники», – говорится в издании.
Ранее о матче против «Мальорки» высказался наставник «Жироны» Мичел.
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