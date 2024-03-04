Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Испания
04 марта 2024, 10:53 | Обновлено 04 марта 2024, 11:52
4535
2

В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки

Каталонский клуб проиграл в матче 27-го тура Ла Лиги

04 марта 2024, 10:53 | Обновлено 04 марта 2024, 11:52
4535
2
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.

Испанское издание Sport.es прокомментировало игру украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика и хавбека Виктора Цыганкова.

«До Довбика не часто доходил мяч, но он мог быть более активным в борьбе за него, ему очень тяжело в последних матчах. Цыганков продемонстрировал неубедительную игру на правом фланге, где более активным выглядел Ян Коуту, когда Виктор смещался в центр – то его сразу накрывали соперники», – говорится в издании.

Ранее о матче против «Мальорки» высказался наставник «Жироны» Мичел.

По теме:
Легендарный испанский вратарь оценил прогресс Лунина и дал ему совет
Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Мальорка - Жирона
Источник Sport.es
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Футбол | 04 марта 2024, 05:24 3
Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»

Хавбек криворожского клуба – о поражении «Шахтеру»

Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04 марта 2024, 06:48 0
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков

Каталонский клуб уступил со счетом 0:1

ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
Бокс | 03.03.2024, 16:33
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
Футбол | 04.03.2024, 09:26
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Футбол | 04.03.2024, 07:02
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Циганков був чи не найкращим у Жироони в цьому матчі. Довбик традиційно для Жирони в 2024 був на голодному пайку, і отримував мʼяч тільки в боротьбу та далеко від штрафного майданчика. А от в захисті все було традиційно жахливо. При чому Коуту, якого вони хвалять, зі своїми основним обовʼязками справлявся погано і регулярно провалював зону. Як і Мігель на протилежному фланзі. Але головна проблема Жирони не в цьому (захист у них і восени був непереконливий). Головне - організація атак. Дуже не вистачає Блінда. Алеш Ґарсія дуже непереконливо виглядає останнім часом в цьому компоненті. А більше нема кому. Команда не біжить. 
Ответить
+1
⬆️
неделю без сиесты
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
03.03.2024, 20:43 2
Бокс
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем