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Испания
03 марта 2024, 23:01 | Обновлено 03 марта 2024, 23:12
1772
0

Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков

Каталонский клуб уступил со счетом 0:1

03 марта 2024, 23:01 | Обновлено 03 марта 2024, 23:12
1772
0
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого поединка.

«Сегодня у нас было много ошибок, команде также не хватало агрессивности в нападении. Это был напряженный поединок, в котором обе команды показали равную игру.

Наши соперники сейчас – «Барселона» и «Атлетико», мы и дальше продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. Мы потерпели три поражения подряд на выезде, но это были совсем разные матчи. Сегодня я разочарован результатом, но не нашим отношением к делу», – рассказал Мичел.

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Источник Marca
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