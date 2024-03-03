Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков

В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого поединка.

«Сегодня у нас было много ошибок, команде также не хватало агрессивности в нападении. Это был напряженный поединок, в котором обе команды показали равную игру.

Наши соперники сейчас – «Барселона» и «Атлетико», мы и дальше продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. Мы потерпели три поражения подряд на выезде, но это были совсем разные матчи. Сегодня я разочарован результатом, но не нашим отношением к делу», – рассказал Мичел.