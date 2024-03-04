Саккари начала работу с бывшим тренером Пегулы

Первая ракетка Греции Мария Саккари начала работу с известным тренером Дэвидом Уиттом, который ранее тренировал Джессику Пегулу.

Отметим, что Уитт уже готовит Саккари к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Ранее 28-летняя Саккари завершила сотрудничества с тренером Томом Хиллом, с которым работала шесть лет.

В текущем сезоне Саккари сыграла 6 матчей, четыре из которых проиграла.