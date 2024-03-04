WTA04 марта 2024, 09:59 | Обновлено 04 марта 2024, 10:01
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Саккари начала работу с бывшим тренером Пегулы
Дэвид Уитт готовит греческую теннисистку к турниру в Индиан-Уэллс
04 марта 2024, 09:59 | Обновлено 04 марта 2024, 10:01
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Первая ракетка Греции Мария Саккари начала работу с известным тренером Дэвидом Уиттом, который ранее тренировал Джессику Пегулу.
Отметим, что Уитт уже готовит Саккари к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Ранее 28-летняя Саккари завершила сотрудничества с тренером Томом Хиллом, с которым работала шесть лет.
В текущем сезоне Саккари сыграла 6 матчей, четыре из которых проиграла.
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