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  4. Саккари начала работу с бывшим тренером Пегулы
WTA
04 марта 2024, 09:59 | Обновлено 04 марта 2024, 10:01
101
0

Саккари начала работу с бывшим тренером Пегулы

Дэвид Уитт готовит греческую теннисистку к турниру в Индиан-Уэллс

04 марта 2024, 09:59 | Обновлено 04 марта 2024, 10:01
101
0
Саккари начала работу с бывшим тренером Пегулы
Jimmie48 Photography. Мария Саккари и Дэвид Уитт

Первая ракетка Греции Мария Саккари начала работу с известным тренером Дэвидом Уиттом, который ранее тренировал Джессику Пегулу.

Отметим, что Уитт уже готовит Саккари к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Ранее 28-летняя Саккари завершила сотрудничества с тренером Томом Хиллом, с которым работала шесть лет.

В текущем сезоне Саккари сыграла 6 матчей, четыре из которых проиграла.

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Мария Саккари Джессика Пегула WTA Индиан-Уэллс
Источник Gazzetta.gr
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