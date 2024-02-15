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  4. 9-я ракетка мира рассталась с тренером, с которым работала 6 лет
WTA
15 февраля 2024, 15:17 |
576
0

9-я ракетка мира рассталась с тренером, с которым работала 6 лет

Мария Саккари и Том Хилл объявили о завершении сотрудничества

15 февраля 2024, 15:17 |
576
0
9-я ракетка мира рассталась с тренером, с которым работала 6 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Том Хилл

Первая ракетка Греции Мария Саккари объявила о завершении сотрудничества с тренер Томом Хиллом, с которым они работали вместе шесть лет.

«Том, спасибо тебе за все эмоции, поддержку на корте и вне его и веру в меня с самого первого дня. Мы росли вместе, и ты помог мне понять, что все возможно. Ты сделал меня не только лучшей теннисисткой, но и лучшим человеком», – написала Мария в инстаграме.

Отметим, что Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA.

Ранее четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы.

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Мария Саккари
Источник Sport.ua
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