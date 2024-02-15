9-я ракетка мира рассталась с тренером, с которым работала 6 лет

Первая ракетка Греции Мария Саккари объявила о завершении сотрудничества с тренер Томом Хиллом, с которым они работали вместе шесть лет.

«Том, спасибо тебе за все эмоции, поддержку на корте и вне его и веру в меня с самого первого дня. Мы росли вместе, и ты помог мне понять, что все возможно. Ты сделал меня не только лучшей теннисисткой, но и лучшим человеком», – написала Мария в инстаграме.

Отметим, что Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA.

Ранее четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы.