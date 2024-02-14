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  4. Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA
WTA
14 февраля 2024, 08:41 |
196
0

Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA

Лучшая грецкая теннисистка быстро проиграла в Дохе

14 февраля 2024, 08:41 |
196
0
Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Первая ракетка Греции Мария Саккари проиграла чешке Линде Носковой со счетом 6:3, 6:7(2), 5:7 на турнире WTA 1000 в Дохе, не реализовав матчбол.

Это поражение означает, что в следующей редакции мирового рейтинга греческая теннисистка точно окажется ниже 10-го места.

Отметим, что Саккари входила в первую десятку 125 недель подряд. Последний раз Мария не была в десятку лучших в рейтинге от 20 сентября 2021 года.

Среди действующих игроков дольше в топ-10 находится лишь Арина Соболенко – 170 недель.

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Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Мария Саккари WTA Доха Линда Носкова рейтинг WTA
Источник Sport.ua
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