Саккари впервые с сентября 2021 года покинет первую десятку рейтинга WTA

Первая ракетка Греции Мария Саккари проиграла чешке Линде Носковой со счетом 6:3, 6:7(2), 5:7 на турнире WTA 1000 в Дохе, не реализовав матчбол.

Это поражение означает, что в следующей редакции мирового рейтинга греческая теннисистка точно окажется ниже 10-го места.

Отметим, что Саккари входила в первую десятку 125 недель подряд. Последний раз Мария не была в десятку лучших в рейтинге от 20 сентября 2021 года.

Среди действующих игроков дольше в топ-10 находится лишь Арина Соболенко – 170 недель.