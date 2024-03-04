Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

Сообщается, что на данный момент в украинского стража ворот Андрея Лунина полное доверие от тренерского штаба «Реала» и он может доиграть этот сезон в качестве «первого номера» команды. Руководство «галактикос» не будет сразу привлекать Куртуа к играм после его восстановления, план «королевского клуба» состоит в том, чтобы предоставлять бельгийцу постепенно игровое время с соперниками «низшего уровня», ведь игровая форма Куртуа сейчас вызывает вопросы.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что основной вратарь Тибо Куртуа может вернуться к полноценным тренировкам уже в марте, а в игре бельгийца можно ждать в апреле.