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  4. Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Испания
04 марта 2024, 09:51 |
1504
1

Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона

«Реал» не планирует сразу выпускать бельгийца в старте после восстановления

04 марта 2024, 09:51 |
1504
1
Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

Сообщается, что на данный момент в украинского стража ворот Андрея Лунина полное доверие от тренерского штаба «Реала» и он может доиграть этот сезон в качестве «первого номера» команды. Руководство «галактикос» не будет сразу привлекать Куртуа к играм после его восстановления, план «королевского клуба» состоит в том, чтобы предоставлять бельгийцу постепенно игровое время с соперниками «низшего уровня», ведь игровая форма Куртуа сейчас вызывает вопросы.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что основной вратарь Тибо Куртуа может вернуться к полноценным тренировкам уже в марте, а в игре бельгийца можно ждать в апреле.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Источник Realmadridexclusivo
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ErichMariaШевченко
Пушай Тибо завершает дело. Андрюхе надо в сборную.
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