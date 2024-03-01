Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Тренер считает, что Тибо Куртуа достаточно близок к возвращению
Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что основной вратарь Тибо Куртуа может вернуться к полноценным тренировкам уже в марте, а в игре бельгийца можно ждать в апреле.
«Ждем Куртуа в марте, дата не определена. У нас есть преимущество – будет пауза на матчи сборных, а потом еще маленькая пауза из-за финала Кубка Испании. А в это время Куртуа будет тренироваться в общей группе. Думаю, его возвращение состоится после игры с «Мальоркой» в середине апреля», — сказал Анчелотти.
Пока Куртуа восстанавливался после травмы колена, борьбу за статус основного вратаря выиграл Андрей Лунин. Украинец отыграл в сезоне 19 матчей.
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