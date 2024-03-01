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Испания
01 марта 2024, 14:29 |
2040
2

Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа

Тренер считает, что Тибо Куртуа достаточно близок к возвращению

01 марта 2024, 14:29 |
2040
2
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа, Куртуа и Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что основной вратарь Тибо Куртуа может вернуться к полноценным тренировкам уже в марте, а в игре бельгийца можно ждать в апреле.

«Ждем Куртуа в марте, дата не определена. У нас есть преимущество – будет пауза на матчи сборных, а потом еще маленькая пауза из-за финала Кубка Испании. А в это время Куртуа будет тренироваться в общей группе. Думаю, его возвращение состоится после игры с «Мальоркой» в середине апреля», — сказал Анчелотти.

Пока Куртуа восстанавливался после травмы колена, борьбу за статус основного вратаря выиграл Андрей Лунин. Украинец отыграл в сезоне 19 матчей.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Первый Среди Равных
Повернеться Куртуа - Лунін залізобетонно сяде на банку і буде там сидіти вне залежності від гри бельгійця. 
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ViAn
Тобто ще 5 турів Примери зіграє Лунін. А 21.04 у Реалу матч із Барсою. Зрозуміло, що Куртуа готують на цей матч.
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