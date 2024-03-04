ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего
Марта в трех сетах уступила Кэти в финале соревнования WTA 500 в CША
В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.
После завершения встречи состоялась церемония награждения.
Марта, когда говорила слова благодарности своей семье, оставшейся в Украине, заплакала.
Помимо трофея, Бултер также получила доску для серфинга. Британка прямо на корте встала на нее с улыбкой на лице.
ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
Алекс поддерживает Кэти Бултер в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего