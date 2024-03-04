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  4. ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего
WTA
04 марта 2024, 08:41 | Обновлено 04 марта 2024, 08:44
803
0

ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего

Марта в трех сетах уступила Кэти в финале соревнования WTA 500 в CША

04 марта 2024, 08:41 | Обновлено 04 марта 2024, 08:44
803
0
ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Кэти Бултер

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

Марта, когда говорила слова благодарности своей семье, оставшейся в Украине, заплакала.

Помимо трофея, Бултер также получила доску для серфинга. Британка прямо на корте встала на нее с улыбкой на лице.

ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего

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Марта Костюк Кэти Бултер фото фотогалерея награждение WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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