В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

Марта, когда говорила слова благодарности своей семье, оставшейся в Украине, заплакала.

Помимо трофея, Бултер также получила доску для серфинга. Британка прямо на корте встала на нее с улыбкой на лице.

ФОТО. Серфингистка Бултер, слезы Костюк. Церемония награждения в Сан-Диего