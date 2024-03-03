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  4. ФИЛИППОВ: «Я просто стоял на своем месте. Сработала голевая чуйка»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 19:20 | Обновлено 03 марта 2024, 20:30
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ФИЛИППОВ: «Я просто стоял на своем месте. Сработала голевая чуйка»

Форвард «Днепра-1» стал автором победного гола в ворота киевской «Оболони»

03 марта 2024, 19:20 | Обновлено 03 марта 2024, 20:30
270
0
ФИЛИППОВ: «Я просто стоял на своем месте. Сработала голевая чуйка»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард Днепра-1 Александр Филиппов, автор победного гола в ворота киевской Оболони (1:0), прокомментировал итоги матча 19-го тура в интервью журналистам в микст-зоне:

– Всегда приятно забивать победные мячи, но главное, что команда сегодня показала характер. Где-то выстояли в обороне, ведь на первый план выходили бойцовские качества, показываемые на протяжении всего матча, и при этом создавали моменты, особенно в первом тайме. Думаю, что победили более-менее заслуженно.

– С «Минаем» у команды было больше моментов, но игра закончилась вничью. Сегодня голевых моментов меньше, но выиграли. Какой матч был посложнее?

– Трудно сказать. С «Минаем» были не очень удачные моменты при переходе к обороне, в результате чего давали сопернику создавать много моментов у собственных ворот. Сегодня же терпели. Знали, как будет «Оболонь» действовать – искать свободные зоны за спинами наших защитников, поэтому мы немного отдали инициативу и сами искали моменты для прессинга и пытались их накрывать.

– На контратаках проще играть?

– Когда поле в таком состоянии, хотя оно одинаково для обеих команд, но мы больше любим играть с мячом и через контроль создавать моменты, однако все это сегодня было трудно делать, особенно через центр. Вы сами видели, что мяч дробит, и через одну неудобную передачу можно получить контратаку на собственные ворота. Поэтому мы старались не рисковать и действовать прагматично.

– Ваша замена показалось вызывала недоумение, но потом выяснили почему именно такое было тренерское решение?

– Это была обычная замена и так – тренерское решение. Надо было что-нибудь освежить в передней линии. Думаю, что Даниэль хорошо справился со своей задачей, ведь он искал зоны и цеплялся за мяч. Он хранил для команды мяч, и потом уже ребята уходили создавать моменты.

– Ну, а вы теперь будете свежее на следующий матч?

– Наверное, так. Следующая игра уже в пятницу, а затем во вторник, значит, за 9 дней три матча. А как вы видите обойма у нас не очень большая, и многие у нас молодые в заявке. Все мы ждем возвращения травмированных футболистов. У нас должно быть как можно большее боевых единиц.

– А как прокомментируете свой гол? Сарапий пробил головой, а дальше какой-то сумбур начался.

– Я просто стоял на своем месте. Пошла хорошая подача с углового, на которую Эдик отлично выпрыгнул. У меня же было немного фарта, но без этого в футболе некуда. Можно сказать, что сработала голевая чуйка – оказался в нужное время в нужном месте.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Оболонь Киев Днепр-1 Оболонь - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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