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  4. Никита ШЕВЧЕНКО: «Для меня матч против Зари – обычный, рядовой»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 15:03 |
174
0

Никита ШЕВЧЕНКО: «Для меня матч против Зари – обычный, рядовой»

Вратарь «Александрии» поделился ожиданиями от матча против луганской команды

03 марта 2024, 15:03 |
174
0
Никита ШЕВЧЕНКО: «Для меня матч против Зари – обычный, рядовой»
УПЛ. Никита Шевченко

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против луганской «Зари», а также вспомнил предыдущий поединок против донецкого «Шахтера» (0:0).

– Никита, как бы Вы оценили собственные физические кондиции по итогам зимних сборов и первого официального матча в УПЛ?

– Работа на сборах была не тяжелой, все нормально. Мы прошли этот тренировочный этап без травм, поэтому к официальным матчам подготовились хорошо.

– По игре в первом официальном матче против «Шахтера» ваша команда заслужила немало комплиментов. Насколько Вы довольны действиями команды в этой игре?

– В общем, нам удалось выполнить все, что планировали. Не получилось разве забить гол.

– Следующий матч у вас против «Зари», это не чужая персонально для Вас команда. Что Вы чувствуете перед этой игрой?

– Для меня это обычный, рядовой матч. Я бы не сказал, что имею какие-то особые ощущения на этот счет.

– Кто наиболее опасен из атакующих футболистов «Зари»?

– Наверное, Герреро. В общем, там мало людей осталось из тех, с кем я играл в «Заре». А в целом, если говорить о действующем составе, то выделил бы именно Герреро.

– Сейчас болельщики возвращаются на трибуны. Насколько фактор их присутствия влияет на ваши действия на футбольном поле?

– Мы очень соскучились по болельщикам. С ними совсем другая атмосфера. Когда зрители есть на трибунах, всем ребятам было приятно, мы были рады, что наконец-то на трибунах не пусто. Это особая аура, которой не хватало.

Матч «Александрия» – «Заря» состоится 3 марта в 15:30 по киевскому времени.

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Источник УПЛ
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