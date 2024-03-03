В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УПЛ ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Днепр-1».