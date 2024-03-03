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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 03:22 |
92
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Днепр-1

В Киеве состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги

03 марта 2024, 03:22 |
92
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Днепр-1
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Днепр-1».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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