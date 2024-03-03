Украина. Премьер лига03 марта 2024, 03:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Днепр-1
В Киеве состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги
03 марта 2024, 03:22 |
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» сыграет против днепровского «Днепра-1».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Днепр-1».
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