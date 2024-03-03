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  4. Коуч Валенсии: Cудья говорил, что это последний розыгрыш. Отчетливый свист
Испания
03 марта 2024, 04:55 |
541
0

Коуч Валенсии: Cудья говорил, что это последний розыгрыш. Отчетливый свист

Рубен Бараха провел пресс-конференцию после ничьи с «Реалом» в 27-м туре Ла Лиги

03 марта 2024, 04:55 |
541
0
Коуч Валенсии: Cудья говорил, что это последний розыгрыш. Отчетливый свист
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Бараха

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал результат поединка:

Травма Диакаби: «Диакаби – худшая новость вечера. Посмотрим, что произойдет. Иногда понимаешь, что есть вещи, которые невозможно контролировать. Жесты игроков были очень яркими. Будем надеяться, что травм будет меньше».

Максимальное напряжение: «Напряжение заставляет меня переживать это вот так. Без неуважения можно поговорить с третьим судьей или четвертым судьей. Логично, что в матче было напряжение. Такое ощущение, что бывают моменты, когда мы слишком сильно протестуем. Я не обращал внимание на Винисиуса. А еще я разговаривал с судьей в конце первого тайма. Я не думаю, что есть какие-то различия с протестами «Реала», у нас было тоже самое.

Поведение фанатов: «Для болельщиков это нормально, когда они давят. Исторически так и было. Пока у нас есть уважение, они могут давить. Я думаю, что «Месталья» дала хорошее чувство с атмосферой, типичной для этого уровня. То, что произошло [расистский скандал с Винисиусом], не должно случиться снова, но сегодня у меня были только хорошие чувства».

Последние минуты: «Я это ясно понимал, потому что судья, когда разрешил подать угловой, говорил, что это последний розыгрыш, а затем он отчетливо свистнул. Еще в первом тайме он прибавил пять, и они нам забили с этой скидкой».

Видеообзор матча Валенсия – Реал – 2:2

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Рубен Бараха пресс-конференция Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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