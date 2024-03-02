2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В стартовом составе королевского клуба вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У «летучих мышей» с первых минут на поле появился форвард сборной Украины Роман Яремчук.

На 4-й минуте встречи Яремчук получил желтую карточку. Роман, непонятно зачем, жестко сыграл в подкате против Орельена Тчуамени.

Для украинца это второй горчичник в текущем сезоне чемпионата Испании.

ФОТО. Яремчук получил желтую на 4-й минуте матча с Реалом за жесткий подкат