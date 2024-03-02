Перес дал добро. Известны условия контракта, который Реал предложит Лунину

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

Переговоры о пролонгации соглашения будут проходить после завершения сезона, однако «сливочные» уже подготовили новый контракт, который согласовал президент клуба Флорентино Перс. Срок нового соглашения будет действовать до 2029 года. Украинскому стражу ворот также планируют повысить зарплату, сейчас в Мадриде Андрей за год получает ориентировочно три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются, что Лунин может покинуть клуб из-за того, что не желает быть снова дублером Тибо Куртуа.