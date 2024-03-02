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Испания
02 марта 2024, 09:50 | Обновлено 02 марта 2024, 10:20
2408
0

В Реале опасаются, что Лунин может покинуть клуб. Известна причина

Андрей может отказаться продлевать сделку с «галактикос»

02 марта 2024, 09:50 | Обновлено 02 марта 2024, 10:20
2408
0
В Реале опасаются, что Лунин может покинуть клуб. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

Сообщается, что мадридский клуб хотел бы продлить контракт с украинцем, однако сейчас есть неопределенность с тем, готов ли сам Лунин продлить соглашение. В «Реале» опасаются, что Андрей может не согласиться с местом второго вратаря в команде после возвращения травмированного Куртуа, также Лунину поступают предложения от других именитых европейских клубов, где ему предлагают более значительную роль в команде.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».

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Источник Realmadridexclusivo
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