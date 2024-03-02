В Реале опасаются, что Лунин может покинуть клуб. Известна причина

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

Сообщается, что мадридский клуб хотел бы продлить контракт с украинцем, однако сейчас есть неопределенность с тем, готов ли сам Лунин продлить соглашение. В «Реале» опасаются, что Андрей может не согласиться с местом второго вратаря в команде после возвращения травмированного Куртуа, также Лунину поступают предложения от других именитых европейских клубов, где ему предлагают более значительную роль в команде.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».