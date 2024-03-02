Испания02 марта 2024, 21:05 |
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Забьет ли Лунину? Яремчук выйдет с первых минут в матче Валенсия – Реал
Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 2 марта в 22:00 по Киеву
02 марта 2024, 21:05 |
416
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2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.
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Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук попал в стартовый состав.
С первых минут на поле выйдет и украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин.
Стартовый состав Валенсии на матч с Реалом
⚽ XI INICIAL 🆚@realmadrid#ValenciaRealMadrid 🦇⚪#ADNVCF pic.twitter.com/dFnYegI5uO— Valencia CF (@valenciacf) March 2, 2024
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