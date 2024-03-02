Забьет ли Лунину? Яремчук выйдет с первых минут в матче Валенсия – Реал

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук попал в стартовый состав.

С первых минут на поле выйдет и украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин.

Стартовый состав Валенсии на матч с Реалом